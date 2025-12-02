Fiscalização de trânsito em Sena Madureira apreende 6,2 kg de drogas em carro de aplicativo

Passageiro confessou que transportava entorpecentes para fracionamento e venda em outro bairro da cidade; motorista foi liberado por não ter envolvimento

Uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Brasil, em Sena Madureira, resultou na apreensão de aproximadamente 6,2 kg de drogas na noite desta segunda-feira (2). Durante a abordagem a um veículo de transporte por aplicativo, agentes da Operação de Trânsito encontraram uma mochila repleta de entorpecentes com o passageiro.

De acordo com os agentes, o passageiro confessou estar transportando a droga e revelou que o material seria levado para outro bairro da cidade, onde seria fracionado e colocado à venda. O motorista do aplicativo, após verificação documental e esclarecimentos, foi liberado por não ter qualquer envolvimento com o crime.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sena Madureira, onde ficará à disposição da Justiça. O caso será investigado como tráfico de drogas, crime previsto na Lei nº 11.343/2006, que pode resultar em pena de cinco a quinze anos de prisão e pagamento de multa.

A apreensão representa um duro golpe no esquema de distribuição de entorpecentes no município e demonstra a eficácia das abordagens de rotina no combate ao crime organizado, mesmo durante ações de fiscalização de trânsito.

