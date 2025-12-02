Geral
Fiscalização de trânsito em Sena Madureira apreende 6,2 kg de drogas em carro de aplicativo
Passageiro confessou que transportava entorpecentes para fracionamento e venda em outro bairro da cidade; motorista foi liberado por não ter envolvimento
Uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Brasil, em Sena Madureira, resultou na apreensão de aproximadamente 6,2 kg de drogas na noite desta segunda-feira (2). Durante a abordagem a um veículo de transporte por aplicativo, agentes da Operação de Trânsito encontraram uma mochila repleta de entorpecentes com o passageiro.
De acordo com os agentes, o passageiro confessou estar transportando a droga e revelou que o material seria levado para outro bairro da cidade, onde seria fracionado e colocado à venda. O motorista do aplicativo, após verificação documental e esclarecimentos, foi liberado por não ter qualquer envolvimento com o crime.
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sena Madureira, onde ficará à disposição da Justiça. O caso será investigado como tráfico de drogas, crime previsto na Lei nº 11.343/2006, que pode resultar em pena de cinco a quinze anos de prisão e pagamento de multa.
A apreensão representa um duro golpe no esquema de distribuição de entorpecentes no município e demonstra a eficácia das abordagens de rotina no combate ao crime organizado, mesmo durante ações de fiscalização de trânsito.
Homem é preso por embriaguez ao volante, direção sem CNH e falta de capacete em Cruzeiro do Sul
Condutor apresentou 1,09 mg/L no teste do bafômetro, nível que configura crime de trânsito; motocicleta também estava com licenciamento irregular
Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul após ser flagrado cometendo múltiplas infrações de trânsito, incluindo direção sob influência de álcool, falta de CNH e ausência de capacete. A abordagem ocorreu durante patrulhamento no bairro Remanso, quando os policiais avistaram o motociclista trafegando sem equipamento de segurança obrigatório.
Infrações cometidas:
-
Embriaguez ao volante: teste do etilômetro acusou 1,09 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (limite legal é 0,33 mg/L)
-
Direção sem CNH: condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação
-
Ausência de capacete: equipamento obrigatório para motociclistas
-
Licenciamento irregular: motocicleta sem documentação em dia
-
Tentativa de fuga: condutor inicialmente desobedeceu à ordem de parada
Os policiais iniciaram perseguição com luzes e sirene até que o motociclista finalmente parou. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde responderá pelos crimes de trânsito cometidos.
A legislação brasileira prevê pena de detenção de seis meses a três anos para o crime de direção sob influência de álcool, além de multa e suspensão do direito de dirigir. O caso serve como alerta sobre os riscos da combinação entre álcool, imprudência no trânsito e desrespeito às normas de segurança.
Homem de 43 anos é preso por perturbar mãe acamada de 77 anos em Cruzeiro do Sul
Caso ocorreu no bairro Remanso; suspeito estava embriagado e batia nas paredes, impedindo o descanso dos idosos da residência
Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (1º) em Cruzeiro do Sul, acusado de perturbar a própria mãe, de 77 anos, que está acamada. O caso ocorreu no bairro Remanso, onde familiares acionaram a PM após o suspeito, em estado de embriaguez, começar a bater nas paredes da residência e perturbar o descanso dos idosos.
De acordo com as informações, uma pessoa da família ligou para a polícia relatando que o homem alcoolizado estava perturbando a idosa acamada e outros moradores idosos da casa. Ele foi preso em flagrante por perturbação do sossego e maus-tratos, sendo conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
O caso será investigado como violência doméstica contra idoso, crime previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que pode resultar em pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. A prisão em flagrante permite que o indivíduo responda ao processo em liberdade ou fique detido a critério da autoridade judiciária.
Acre ocupa 13ª posição entre estados com menor déficit de vagas no sistema prisional
Dados do Depen apontam que estado tem déficit de 1,26%, ficando atrás de Rio Grande do Norte (0,66%) e à frente de Alagoas, que tem o maior déficit do país (2,19%)
O Acre ocupa a 13ª posição no ranking dos estados brasileiros com menor déficit de vagas no sistema prisional, de acordo com levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). O estado registra um déficit de 1,26% na relação entre população carcerária e vagas disponíveis, situando-se entre as unidades federativas com menor desequilíbrio nesse indicador.
Ranking nacional:
-
1º lugar: Rio Grande do Norte (0,66% de déficit)
-
13º lugar: Acre (1,26% de déficit)
-
Último lugar: Alagoas (2,19% de déficit – maior do país)
O indicador, que integra o pilar de Segurança Pública do Ranking de Competitividade dos Estados, considera a relação entre a população prisional e o total de vagas disponíveis em todas as modalidades: presos provisórios, regimes fechado, semiaberto e aberto, Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), além de medidas de segurança de internação.
A posição do Acre reflete um cenário relativamente equilibrado no sistema prisional estadual, especialmente quando comparado a estados do Nordeste e Sudeste que enfrentam crises de superlotação crônica. Os dados destacam a importância do planejamento penitenciário e investimentos em infraestrutura carcerária como fatores essenciais para a segurança pública e ressocialização.
