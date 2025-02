Fiscalização apreende carga de castanha boliviana sem registro sanitário na fronteira com Epitaciolândia

Trata-se, disse, de dar suporte também às prefeituras “para que elas consigam a melhor eficiência em cuidar das pessoas”, conforme objetivo do governador

A importância da união de esforços entre Estado e municípios em benefício do Acre foi reforçada pelo secretário de Estado da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac), Fábio Rueda, em reunião com o gerente do escritório da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Ubiratan Poty, nesta segunda-feira, 17, na capital federal.

O secretário Fabio Rueda explicou que esse trabalho conjunto é orientação do governador Gladson Cameli, “para contribuir com as gestões municipais como forma de beneficiar a população do estado como um todo”, salientando que esse diálogo vem sendo feito com o prefeito de Rio Branco e presidente da Amac, Tião Bocalom.

“Os resultados precisam ser levados na ponta, onde a vida do cidadão ocorre de fato”, disse Rueda, explicando que a iniciativa também leva em conta a definição de 2025, pelo governador, como o ano de executar. Ele também lembrou o recente encontro realizado pelo governo federal com prefeitos eleitos e reeleitos, tratando de pautas e programas municipais, destacando a importância da atuação conjunta na defesa dos interesses comuns ao Estado e aos municípios.

Trata-se, disse, de dar suporte também às prefeituras “para que elas consigam a melhor eficiência em cuidar das pessoas”, conforme objetivo do governador.

“Com certeza, dessa união sairá uma resultante que trará bons frutos para a população”, reforçou o gerente do escritório da Amac em Brasília, Poty, ao destacar a importância dessa “união com o propósito comum de fazer as entregas das políticas públicas o mais cedo possível” no estado.

