Fiscalização ambiental garante monitoramento constante das queimadas em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça a importância da fiscalização ambiental e do monitoramento constante das queimadas na capital, principalmente neste período do ano, quando o risco de queimadas aumenta.

A atuação da equipe de fiscalização é fundamental para preservar a qualidade do ar, proteger áreas verdes e conscientizar a população sobre práticas sustentáveis.

Segundo a auditora fiscal de meio ambiente, Edileuza Melo, responsável pelo acompanhamento das queimadas, o trabalho exige atenção e dedicação diárias.

“As fumaças do ano passado, uma boa parte delas vinha de outros estados e deste ano, o que a gente está observando é menos queima, tanto nos estados vizinhos, quanto na Bolívia. Isso facilitou que a gente tivesse uma atmosfera menos poluída este ano e também o trabalho que a Secretaria vem fazendo constantemente a cada ano que passa, vamos vendo o resultado da nossa educação ambiental, ela está o tempo todo na rua, trabalhando nas escolas e isso ajuda nosso trabalho e tem diminuído bastante as queimas em Rio Branco e, consequentemente, estamos respirando um ar mais saudável”, salientou.

A auditora também destacou que as ações de fiscalização têm mostrado resultados visíveis. Este ano, por exemplo, foi registrada uma queimada em perímetro urbano, nas proximidades do bairro Conjunto Tangará, demonstrando a importância da presença constante da fiscalização mesmo dentro da cidade.

Além do monitoramento em campo, a população pode colaborar denunciando queimadas ou outras infrações ambientais. A Secretaria disponibiliza diversos canais para que os cidadãos possam reportar situações suspeitas, como o Guardião Ambiental, no site da Prefeitura de Rio Branco, pelo telefone: 3212-7466 e através do atendimento presencial na Secretaria localizada no Horto Florestal.

“É muito importante que a população use esses canais de denúncia que estão disponíveis. Fora isso, é o monitoramento. Estamos na rua de domingo a domingo e é aquele processo do caça à fumaça mesmo. Você vai para o ponto mais alto, visualiza onde tem fumaça e segue para lá”, ressaltou a auditora.

Com essas ações integradas de fiscalização, tecnologia e educação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca garantir um ambiente mais saudável e seguro para toda a população, promovendo a preservação das áreas verdes e a qualidade do ar na cidade.