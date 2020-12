Por Eldson Júnior

Um dos campeonatos de maior tradição do município de Brasileia chega a sua reta final, que é, a Taça de Futebol de Areia. Na edição de 2020, que iniciou em meados do mês de fevereiro e ficou paralisado por mais de 6 meses devido a pandemia do COVID-19.

Retornou no mês de dezembro, seguindo todas as normas de segurança exigidas pelos órgãos de saúde. Realizada pela Prefeitura de Brasileia por meio da Gerência de Esportes a edição desse ano conta com o apoio da Banca de Apostas Bets Gold.

A competição chega a fase decisiva, e no sábado, 19, será realizada a semifinal do campeonato que será realizada na quadra de futebol de areia do Bairro Samaúma, palco de todos os outros jogos da competição.

Os jogos da fase decisiva começam a partir da 16h com o confronto entre as equipes Sport Club Verona F.C e Getafe Esporte Clube. Em seguida o segundo finalista sai do confronto entre Praia Clube vs Clube dos Trinta F.C, que começará as 17h.

O Gerente de Esporte do município, Clebson Venâncio, fala sobre a competição “a competição esteve parada devido a pandemia, retornamos, chegamos a semifinal e no sábado estaremos dando o penúltimo passo. Campeonato que contou com participação de grandes equipes, grandes jogadores. Tenho certeza que as equipes finalistas representarão bem o campeonato”, destaca Clebson.

O campeonato de futebol de areia, foi resgatado desde do início da atual gestão e vem sendo realizado com grande participação dos desportistas e comunidade. Levando qualidade de vida e inclusão social.

Venâncio finaliza destacando o grande apoio da gestora, “a Prefeita Fernanda Hassem nesses 4 anos de mandato foi uma prefeita que olhou com bons olhos para o esporte. Sempre que possível está acompanhando as atividades, se envolvendo, junto com os times, torcida. Isso é muito bom, a gente pode notar que nos últimos 4 anos o esporte fortaleceu muito, graças o empenho da prefeita Fernanda”, disse o gerente.

Confira os confrontos

Semifinal 19/12 – Sábado

16h – Verona x Getaffe

17h – Praia Clube x Clube dos 30

