Final do Concurso Adora Epitaciolândia e 1ª noite da II Semana Evangélica movimenta a cidade

Aconteceu na noite desta quinta-feira dia 21/10, a 1ª Noite da II Semana Evangélica e a final do Concurso de Música Gospel, “Adora Epitaciolândia”, o evento está sendo realizado pela prefeitura e AMPEB tendo como Parceiro o SEBRAE.

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com seu vice Professor Antônio soares, as vereadoras Preta e Seliene Lima, Secretários e Assessores e os Pastores que compõem aAssociação de Ministros e Pregadores de Epitaciolândia e Brasileia marcaram presença no Palco da II Semana Evangélica.

Após a abertura oficial foi realizado a final do concurso Adora Epitaciolândia com 8 candidatos, que deram o seu melhor e encantaram com suas vozes e talentos.

Foram escolhidos pelos jurados os seguintes cantores.

Em 3º Lugar o cantor gospel boliviano Luan Tuesta, em 2º Ministério Paz e a grande vencedora foi Mayra Costa, cada vencedor receberam das mãos do prefeito Sérgio Lopes premiações de um mil, dois e 3 mil reais.

Mayra Costa classificou esse momento como uma ação de Deus em sua vida, tendo em vista que ela desistiu de continuar no concurso A voz da Fronteira para concorrer o Concurso gospel.

“A definição é simplesmente Deus, estou muito feliz por ser a vencedora do primeiro festival cristão “Adora Epitaciolândia, ao prefeito Sérgio Lopes o meu muito obrigado por valorizar essa categoria.” Destacou Mayra Costa”.

O Presidente da AMPEB Pr. Elizeu Moreira disse estar muito feliz por poder contar com o apoio da prefeitura para a realização da II Semana Evangélica e a final do Concurso Adora Epitaciolândia.

“Em nome de todos os ministros e do evangelho quero agradecer ao nosso prefeito por essa parceria, estamos muito felizes por ver que ele tem esse carinho com todos os cristãos, que Deus abençoe sua gestão, que Deus abençoe Epitaciolândia.” Concluiu Elizeu Moreira.

De todos os eventos que realizamos até aqui, o Concurso Adora Epitaciolândia e a II Semana Evangélica são que me dão mais alegria.