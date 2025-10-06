Geral
Final de semana tem três ocorrências de crimes em Cruzeiro do Sul; ninguém foi preso
Além de um assalto a uma loja no Centro, polícia registrou o furto de uma motocicleta no Bairro Formoso e o roubo de um celular na escadaria da Escola São José.
Geral
Comerciante reage e imobiliza ladrão que tentou roubar produtos no Centro de Cruzeiro do Sul
Suspeito foi contido por funcionários após tentativa de furto e agressão com faca; homem já havia roubado o mesmo estabelecimento no dia anterior.
Um comerciante e seus funcionários reagiram a uma tentativa de furto e imobilizaram um homem no Centro de Cruzeiro do Sul na tarde de sábado (4). O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e preso em flagrante.
Segundo a vítima, as câmeras de monitoramento registraram o momento em que o homem entrou no comércio e pegou dois fardos de sabão. O comerciante então foi até o local e conseguiu recuperar os produtos, iniciando uma luta corporal com o acusado, que sacou uma faca e tentou atingir um dos funcionários.
Os homens que estavam no estabelecimento conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
De acordo com o comerciante, o mesmo homem havia furtado outro objeto do estabelecimento no dia anterior.
Geral
PMAC apreende arma de fogo e flagra desmatamento em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, constatou, na manhã do último sábado, 4, indícios de derrubada recente de vegetação e realizou a apreensão de uma espingarda calibre 36 durante ações da Operação Protetor dos Biomas no Ramal Água Boa, zona rural do município de Sena Madureira.
Durante o patrulhamento ambiental e vistoria em polígonos mapeados com alertas de desmatamento, a guarnição identificou atividades suspeitas em uma área correspondente a aproximadamente 2,3 hectares. No local, os policiais visualizaram foco de queimada sobre vegetação recém derrubada e um indivíduo evadiu-se para a mata ao perceber a presença da equipe.
Nas diligências realizadas nas proximidades, os militares localizaram um ponto de apoio aparentemente utilizado pelo suspeito, onde foi encontrada uma espingarda calibre 36 com quatro cartuchos, sendo um intacto e três deflagrados. Devido ao desgaste, marca e numeração da arma estavam ilegíveis, impossibilitando sua identificação imediata.
O material foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.
Geral
Corrida da Polícia Civil reúne mais de 600 participantes em Cruzeiro do Sul em celebração ao Dia do Policial Civil Acreano
Neste domingo, 5, Cruzeiro do Sul foi palco de um grande evento esportivo promovido pela Polícia Civil do Acre, a Corrida da Polícia Civil, Edição Cruzeiro do Sul. A atividade fez parte das comemorações pelo Dia do Policial Civil Acreano, celebrado em 19 de julho, e reuniu 670 participantes, entre atletas profissionais, amadores e 200 policiais civis de várias regiões do estado.
Com provas de 5 e 10 quilômetros, os corredores puderam escolher entre dois percursos desafiadores e simbólicos. A prova de 5 km teve largada na Arena do Juruá, seguindo até o Igarapé Preto e retornando ao ponto de partida. Já os participantes da prova de 10 km percorreram o trajeto entre a Arena do Juruá e o Aeroporto de Cruzeiro do Sul, também com retorno ao ponto inicial.
O evento foi marcado por espírito esportivo, confraternização e valorização da saúde física e mental dos profissionais da segurança pública. O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, participou ativamente da corrida ao lado dos colegas e destacou a importância da iniciativa.
“A Corrida da Polícia Civil é mais do que uma competição, é uma celebração da união, da superação e do compromisso que cada policial civil tem com o nosso estado. Ver tantos colegas e cidadãos participando juntos mostra o quanto estamos fortalecendo os laços entre a instituição e a comunidade. Esse é um momento de alegria, saúde e reconhecimento pelo trabalho incansável de nossos servidores”, afirmou o delegado-geral, José Henrique Maciel.
A corrida, que contou com grande adesão popular, encerrou-se com a entrega de medalhas e troféus aos vencedores, além de homenagens aos destaques da prova. A ação reforça o calendário de eventos comemorativos da Polícia Civil, que tem buscado aproximar cada vez mais a instituição da sociedade acreana por meio de iniciativas esportivas e sociais.
Fonte: PCAC
