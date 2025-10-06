Final de semana tem três ocorrências de crimes em Cruzeiro do Sul; ninguém foi preso

O final de semana foi marcado por três ocorrências policiais em Cruzeiro do Sul. Além do assalto a uma loja no Centro da cidade, registrado na sexta-feira (3), outros dois casos aconteceram no sábado (4). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

No Bairro Formoso, uma motocicleta foi furtada de dentro da garagem de uma residência. De acordo com o boletim registrado na Delegacia de Polícia Civil, o proprietário informou que estacionou o veículo, trancou o portão e foi dormir, como de costume. Na manhã seguinte, percebeu que a moto havia sido levada.

Mais tarde, na escadaria da Escola São José, localizada no Morro da Glória, uma mulher foi assaltada por um homem armado com uma faca. A vítima contou à Polícia Militar que caminhava com uma amiga quando o suspeito anunciou o assalto e exigiu que entregasse o celular. Após o crime, o homem fugiu e ainda não foi localizado.