Final de janeiro tem altas temperaturas e provável onda de calor

Os últimos dias de janeiro devem ser marcados por temperaturas elevadas em algumas cidades no centro-sul do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir deste sábado (24/1), o calor se intensificará no Mato Grosso do Sul e no na região Sul, com máximas previstas entre terça-feira (27/1) e quarta-feira (28/1).

Após a passagem de uma frente fria no início desta semana, um sistema de alta pressão atmosférica passou a atuar sobre a região Sul e parte do estado do Mato Grosso do Sul, esse fenômeno dificulta a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas mais significativas.

Devido a atuação deste sistema, não há previsão de chuva na região nos próximos dias. Com isso, a tendência é de intensificação do calor em grande parte do sul do Brasil, pelo menos até a próxima quarta-feira (28/1).

Áreas afetadas

As áreas mais afetadas devem ser o oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas permanecerão elevadas até, pelo menos, o dia 28 de janeiro, com valores que podem ultrapassar os 38°C na tarde da próxima quarta-feira (28/1).

O Inmet traz que as temperaturas máximas médias de janeiro costumam variar entre 31°C e 33°C no oeste do Rio Grande do Sul e que, durante o período analisado, entre 24 a 28 de janeiro, as temperaturas máximas deverão variar entre 35°C e 39°C., até 6°C acima da média histórica.

Os valores mais extremos devem ser registrados nas cidades do oeste gaúcho, como Alegrete, São Borja e Uruguaiana.

Em Santa Catarina, as temperaturas máximas também sobem.

Entre a segunda-feira (26) e a quarta-feira (28), os termômetros podem marcar entre 35°C e 36°C em áreas nas cidades como Chapecó, São Miguel do Oeste e Iporã do Oeste, em Santa Catarina.

No Paraná, o calor mais intenso deve se concentrar no oeste do estado. As máximas podem ficar até 5°C acima da média. As regiões mais afetadas incluem, principalmente, áreas próximas a Cascavel, Guarapuava e Pato Branco.

Em Mato Grosso do Sul, o aumento das temperaturas começou nessa sexta-feira (23/1), com persistência do calor por pelo menos quatro dias, até segunda-feira (26/1).

As temperaturas permanecerão elevadas por cerca de quatro dias nessas regiões. No entanto, o Inmet não descarta a possibilidade da formação de uma onda de calor, especialmente no Rio Grande do Sul.

Segundo critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor é caracterizada pela ocorrência de temperaturas máximas, pelo menos 5°C acima da média histórica, por cinco dias ou mais consecutivos.