Finais do Campeonato Estadual da Série A serão disputadas em dezembro

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para dezembro a disputa das semifinais e das finais do Campeonato Estadual da Série A. As semifinais serão nos dias 6 e 13 e as finais estão programadas nos dias 20 e 27.

“Tínhamos datas disponíveis ainda em novembro, mas os dirigentes não conseguiram se entender. A federação propôs os dias em dezembro e todos aprovaram”, declarou Rafael do Vale.

Definição no interior

Atlético Xapuriense x Quinari e Brasileia x Fluminense da Bahia são as semifinais da Série A. As partidas de ida vão ser realizadas em Senador Guiomard e Rio Branco e os confrontos de volta serão disputados em Xapuri e Brasileia.

