Fim do sonho: Fluminense é eliminado do Mundial pelo Chelsea, com lei do ex

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0 na tarde desta terça-feira (8), em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

João Pedro marcou duas vezes e, mesmo sem comemorar, decretou a “lei do ex” no MetLife Stadium. Nem o forte calor em Nova Jersey pôde impedir o triunfo incontestável dos Blues.

O resultado eliminou o Tricolor das Laranjeiras da competição. A equipe de Renato Gaúcho era a última do Brasil viva no torneio. Botafogo e Flamengo caíram nas oitavas, enquanto o Palmeiras perdeu nas quartas de final.

Agora, o Chelsea aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Real Madrid e PSG, para conhecer o adversário na decisão. A final será disputada no domingo (13), às 16h (de Brasília), no mesmo MetLife Stadium.

Como foi o jogo?

O Chelsea foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo. A equipe inglesa teve as melhores oportunidades, dominou a posse de bola e sofreu pouco na defesa, mesmo diante do calor extremo no MetLife Stadium.

Enzo Fernández já tinha assustado Fábio em duas chances, mas só a de João Pedro entrou. O atacante brasileiro, recém-chegado ao Chelsea, acertou um lindo chute de fora da área para abrir o placar. A lei do ex se fez presente na Copa do Mundo de Clubes.

Nas poucas oportunidades que teve, o Fluminense também conseguiu levar perigo. Hércules quase marcou após tabela com Cano, mas Cucurella salvou em cima da linha. O Tricolor ainda teve um pênalti marcado, porém o árbitro de vídeo anulou.

Precisando do resultado, o Fluminense se lançou ao ataque no segundo tempo, mas o tiro saiu pela culatra. Logo no primeiro contra-ataque encaixado pelo Chelsea, João Pedro cravou a lei do ex novamente e encaminhou a classificação para os Blues.

O segundo gol do Chelsea fez com que o Fluminense se perdesse de vez na partida. A equipe inglesa sobrava e poderia muito bem ter ampliado a vantagem com série de bons contra-ataques. Malo Gusto, Cole Palmer e Nkunku assustaram.

As mudanças de Renato Gaúcho, condicionadas ao placar com vantagem mínima, não surtiram efeitos. Soteldo estreou e poderia ter sido expulso em lance com Cucurella, mas contou com a boa vontade do árbitro.

O Tricolor até ensaiou uma reação, mas não conseguiu forças para, pelo menos, diminuir o placar. Eliminação justa de um time que foi histórico que não repetiu as atuações contra Inter de Milão e Al-Hilal. O sonho acabou, porém, o torcedor do Fluminense pode se orgulhar da campanha.

Fonte: CNN

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários