Fim do bloqueio permite retomada da venda de combustível em Cobija a partir desta quinta-feira

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, cumpriu na última terça-feira, 3, um mandado de prisão preventiva contra R.S.R., de 20 anos, suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos na cidade, além de participação em atividades ligadas ao tráfico de drogas e à atuação em organização criminosa.

A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul do Tribunal de Justiça do Acre. O suspeito foi localizado e capturado no bairro da Cohab, onde tentou resistir à prisão, mas foi rapidamente contido pelos agentes da Polícia Civil.

De acordo com as investigações, R.S.R. já vinha sendo monitorado pela equipe de investigadores por seu possível envolvimento em crimes violentos ligados a disputas entre facções criminosas, especialmente na região do Juruá. A ação é parte dos esforços da instituição para desarticular grupos que atuam de forma organizada e violenta na cidade.

O delegado Herverton Carvalho, responsável pela ação, destacou a importância da prisão para a segurança local. “Trata-se de um indivíduo de alta periculosidade, com envolvimento direto em crimes graves. A prisão dele representa um avanço significativo nas investigações e no combate ao crime organizado em Cruzeiro do Sul. Continuaremos com o trabalho firme para garantir a tranquilidade da população”, afirmou.

R.S.R. foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para apurar a participação de outros envolvidos nos crimes atribuídos ao suspeito.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários