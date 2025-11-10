Geral
Fim de semana tem dois casos de violência doméstica em Cruzeiro do Sul; agressores foram presos pela PM
Mulheres foram ameaçadas e tiveram casas arrombadas; em um dos casos, o autor tentou matar a companheira com uma faca
Caminhão da empresa Gazin tomba em trecho perigoso da BR-364 entre Feijó e Rio Purus
Motorista escapa ileso após veículo sair da pista e capotar na principal rodovia do Acre; danos materiais atingem caminhão e carga
Um caminhão pertencente à empresa Gazin tombou na manhã deste domingo (9) em um trecho considerado perigoso da BR-364, entre o município de Feijó e o Rio Purus, no interior do Acre. De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia após capotar completamente.
Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o caminhão da conhecida rede varejista virado fora da estrada, com a presença de curiosos acompanhando a ocorrência. Apesar da violência do acidente, o condutor escapou ileso, sofrendo apenas o susto. O tombamento provocou danos materiais significativos tanto ao veículo quanto à carga transportada. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Polícia Civil recupera veículo furtado mediante fraude e prende suspeito em Rio Branco
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), recuperou um veículo automotivo marca Fiat, modelo Uno, que havia sido furtado mediante fraude contra a vítima. A ação ocorreu na última sexta-feira, 7, em Rio Branco.
De acordo com as investigações, o automóvel estava sendo anunciado para venda quando o suspeito demonstrou interesse em comprá-lo e solicitou à vítima a realização de um teste drive, o que foi autorizado. No entanto, após sair com o veículo, o indivíduo não retornou, e o bem não foi mais localizado.
Após diligências e trabalho investigativo, a equipe da DCORE conseguiu localizar o veículo na região do Bosque, sob a posse de Francisco Leonardo Brasil. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir, pulando muros e passando por telhados de residências, momento em que sofreu ferimentos nas pernas provocados por cortes.
O indivíduo foi imediatamente socorrido ao pronto-socorro para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos legais.
A Polícia Civil informou que a investigação prosseguirá com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e apurar possíveis conexões do suspeito com outras ocorrências semelhantes.
Fonte: PCAC
