Fim de semana tem dois casos de violência doméstica em Cruzeiro do Sul; agressores foram presos pela PM

Dois novos casos de violência doméstica foram registrados neste fim de semana em Cruzeiro do Sul (AC). Em ambos, os agressores foram presos em flagrante pela Polícia Militar. As ocorrências aconteceram no sábado (8), nos bairros Cruzeirão e AABB.

No primeiro caso, no bairro Cruzeirão, um homem identificado como Charles, de 27 anos, foi preso após ameaçar matar a esposa, de 22 anos, com uma faca. A vítima relatou que, ao retornar do trabalho como diarista, encontrou a porta da casa arrombada e o companheiro bastante alterado, acusando-a de traição.

Segundo o relato, Charles ordenou que a mulher ligasse para a mãe para se despedir, afirmando que iria matá-la. A vítima conseguiu acionar a PM, que apreendeu a faca usada nas ameaças e prendeu o autor em flagrante por violência doméstica.

O segundo caso ocorreu também no sábado, no bairro AABB, onde uma mulher de 37 anos acionou a polícia após o ex-marido, identificado como Leonardo, de 22 anos, invadir sua residência. De acordo com a vítima, o homem passou a noite embriagado e sob efeito de drogas, tentando arrombar a casa.

Ao amanhecer, Leonardo conseguiu quebrar a porta da cozinha e entrou no imóvel sem autorização. Durante a presença da guarnição no local, o suspeito retornou à residência, sendo preso e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.