Fim de semana será de calor intenso e chuvas isoladas no Acre, aponta Friale
O primeiro fim de semana de novembro promete ser marcado por altas temperaturas e tempo abafado em todo o Acre. De acordo com o meteorologista Davi Friale, o calor deve predominar entre os dias 1º e 2 de novembro, com termômetros podendo ultrapassar os 35ºC em várias regiões do estado.
Apesar da recente passagem de uma fraca onda polar, que amenizou as temperaturas e provocou chuvas de 78,8 mm em Brasileia e 37,6 mm em Assis Brasil, segundo dados da estação de Aldeia dos Patos, o frio deve perder força a partir deste fim de semana.
O fim de semana será de sol entre nuvens, com chuvas rápidas e pontuais, típicas do período de transição entre a seca e o inverno amazônico. Não há previsão de temporais ou ventos fortes.
Com as chuvas registradas nos últimos dias no Alto Acre, o nível do rio Acre, em Rio Branco, voltou a subir rapidamente. Às 15h desta quinta-feira, a cota marcava 2,66 metros, e a tendência, segundo Friale, é que o volume ultrapasse 3 metros até sábado.
Operação reúne 200 agentes em megaoperação contra crimes no Vale do Juruá
Tranca Forte’ mobiliza Exército e polícias em Cruzeiro do Sul com helicópteros e embarcações; foco é combater tráfico, crimes ambientais e organizados na fronteira
Mais de 200 profissionais de segurança pública participaram da Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (30), em uma megaoperação conjunta contra crimes transfronteiriços, tráfico de drogas e delitos ambientais na região do Vale do Juruá. A ação mobilizou Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Gefron, com deslocamento por helicópteros, embarcações e viaturas terrestres.
As equipes foram distribuídas por pontos estratégicos como vias de acesso à zona urbana e rural, aeroporto, bairros periféricos e áreas ribeirinhas, sob coordenação do Centro Integrado de Comando e Controle. A operação sucede ação semelhante realizada no ano anterior, quando foi evitada uma fuga no presídio Manoel Neri, reforçando o dispositivo de segurança na região de fronteira.
O delegado Augusto Lima, chefe substituto da Polícia Federal, revelou que a Operação Tranca Forte em Cruzeiro do Sul está utilizando ferramentas de inteligência para mapear locais estratégicos utilizados pelo tráfico de drogas na região de fronteira. Em entrevista, o delegado destacou que a ação conjunta tem caráter preventivo e repressivo, com fiscalização intensificada no aeroporto local e combate a crimes ambientais e organizados.
“Nossa participação em conjunto com todas as forças vem, principalmente, na utilização das ferramentas de inteligência a fim de mapear os locais estratégicos, tendo em vista que estamos posicionados numa região de fronteira estratégica, principalmente para o escoamento do tráfico de drogas”, afirmou Lima. A abordagem representa uma evolução na atuação policial na região do Vale do Juruá, tradicionalmente vulnerável ao crime organizado transfronteiriço.
O coronel Gustavo Mathias, comandante do 61º BIS, afirmou que a ação é uma resposta coordenada às demandas de segurança em todo o Brasil.
De acordo com o major Clélio Pinto, da Sejusp, a operação combinou apoio aéreo, fluvial e terrestre para cobrir desde o centro urbano até zonas distantes. O capitão Thales Campos, da PM, destacou que os pontos com maiores índices de criminalidade foram priorizados com base em análise de inteligência, enquanto o tenente Fabrício Machado, do GEFRON, revelou o patrulhamento em áreas como Saboeiro e Miritizal, conhecidas pelo domínio de facções.
“Nós estamos aí com duas barcas aí na operação, tentando saturar. Enquanto há equipes localizadas em pontos mais adjacentes, nós, juntamente com a equipe da PM nós estamos na parte central, Saboeiro, e estamos também no Miritizal, que também são focos monitorados, são monitorados pela inteligência e que são fortemente dominados pelos comandos das organizações criminosas”, afirmou o tenente Fabrício Machado, do GEFRON
ONG leva Apex e Embratur à Justiça por esconder dados salariais
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) tornaram-se alvos de Ação Civil Pública movida pela associação Fiquem Sabendo, que acusa as duas entidades de descumprirem a legislação de transparência ao se recusarem a divulgar, de forma nominal e individualizada, a remuneração de seus empregados, diretores e conselheiros.
Nas duas ações, a Fiquem Sabendo aponta violações contumazes ao direito difuso à informação e descumprimento de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF). A ONG solicitou, via Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados de remunerações dos últimos cinco anos, mas teve os pedidos negados.
A questão jurídica central é se a Embratur e a Apex, enquanto duas entidades de serviço social autônomo e destinatárias de recursos públicos, podem se limitar a publicarem quadros genéricos de salários, ou se é obrigada a detalhar os ganhos de cada agente, conforme exigido para entes estatais.
Nesse sentido, a ONG, que atua em defesa da transparência pública, requereu a imposição de obrigação de fazer, exigindo que tanto a Apex quanto a Embratur divulguem em seus respectivos sites os dados remuneratórios mensais dos últimos cinco anos. Essas informações devem incluir nome completo, CPF parcialmente ofuscado, cargo/função, lotação, remuneração bruta, acréscimos, remuneração líquida e descontos que não sejam estritamente pessoais.
As duas ações civis públicas surgiram após a Embratur e a Apex negarem os pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) feitos pela ONG.
A Fiquem Sabendo argumenta que o descumprimento da obrigação gera dano moral coletivo, pois a recusa reiterada mina a confiança social na gestão de recursos públicos.
“Além de descumprir a lei de acesso à informação, que determina expressamente a divulgação dos dados nominais de remuneração, também descumpre a jurisprudência pacífica do STF, que já sedimentou esse dever em 2012”, afirmou o diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, Bruno Morassutti.
As ações, movidas no último dia 6, tratam do Dever de Informação e do Direito de Acesso à Informação. Os casos tramitam, respectivamente, na 43ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo e na 1ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo. “Esperamos que o Judiciário reconheça esse descumprimento da lei e reforce a transparência pública dessas entidades”, concluiu Morassutti.
Apex e Embratur dizem que cumprem requisitos de publicidade
Nos pedidos de LAI realizados pela Fiquem Sabendo, Apex e Embratur responderam, de maneira geral, por meio de suas respectivas Ouvidorias, que “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” estavam disponíveis em seus portais de transparência e prestação de contas.
As duas entidades alegaram ainda, em síntese, que, embora não fornecessem as planilhas consolidada e detalhada, já cumpria o requisito de publicidade (tornar público) ao disponibilizar a estrutura remuneratória e a remuneração bruta dos funcionários no site.
Embratur
A Embratur manteve o posicionamento de que as informações adicionais solicitadas, como a remuneração líquida e os descontos legais, “extrapolam o dever de transparência ativa” da Agência, e que ela “não tem obrigação de divulgar a terceiros” tais detalhes.
Exigência de trabalho adicional: A Ouvidoria utilizou o Art. 13, III do Decreto nº 7.724/2012 para justificar a negativa, sob o argumento de que o pedido exigia “trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.
Apex Brasil
A Apex, por meio da Gerente de Recursos Humanos, respondeu o pedido de LAI, em 30 de junho deste ano, alegando que possuía “todas as informações acerca da temática de recursos humanos” em seu portal de Transparência e Prestação de Contas, indicando um link específico.
No entanto, a Fiquem Sabendo contesta a alegação de que os dados estão disponíveis, apresentando a informação de que a URL do site indicado pela Apex disponibiliza apenas a “Estrutura Remuneratória” anual.
Esta “estrutura”, segundo Fiquem Sabendo, consiste em uma tabela mostrando apenas o nome do cargo, as faixas salariais (mínimo e máximo) e a quantidade de posições. A ONG considerou essas informações insuficientes e em desacordo com o que determina a lei.
Procurada pela coluna, a Apex informou que “tomou conhecimento do processo apenas recentemente. Portanto, até o momento, não há posicionamento oficial”.
A Embratur, por sua vez, afirmou em nota que “não foi notificada sobre Ação Civil Pública” e que os dados estão disponíveis no portal da transparência da entidade “de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle”. Confira a nota na íntegra:
“A Embratur atua em consonância com todas as normas legais e regulamentares aplicáveis à sua gestão, observando os princípios da transparência, da legalidade e da proteção de dados pessoais, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Todas as informações funcionais e remuneratórias dos empregados e dirigentes da Embratur são publicadas no Portal da Transparência da Agência, de forma clara, detalhada e em conformidade com os parâmetros exigidos pelos órgãos de controle.
Estão disponíveis publicamente, no Portal da Transparência da Agência, as informações sobre a identificação nominal e o cargo de cada colaborador; a tabela de remuneração por cargo e o Acordo Coletivo de Trabalho, que dispõe sobre direitos, deveres e benefícios aplicáveis aos empregados.
Importante destacar que a Embratur, apesar de ter deixado de ser autarquia federal e ter se tornado Serviço Social Autônomo, à semelhança das entidades do Sistema S, continua a ser periodicamente auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Um dos objetivos das auditorias é fiscalizar o grau de transparência da empresa. No ciclo de auditoria mais recente, que abarcou o período de 2024 a 2025, o TCU verificou que houve evolução e aprimoramento no grau de transparência da Embratur.
Por fim, a Embratur informa que não foi notificada sobre Ação Civil Pública e que não foi formalmente procurada pela referida ONG para que disponibilizasse os dados mencionados”.
Fonte: Metrópoles
Governo do Acre envia bebê de Pauini para tratamento especializado em Manaus
O coração acelerado e o estado ofegante de Isadora foram os alertas iniciais para os pais, Isaías Sobrinho e Raimunda Nonata Avelino, perceberem que algo não estava bem. Após buscar atendimento médico em Pauini/AM, onde residem, eles acabaram vindo para a capital acreana em busca de atendimento especializado.
Em Rio Branco, veio o diagnóstico: com sete meses de vida recém-completados, a bebê sofre de cardiopatia congênita grave, conhecida como transposição das grandes artérias – um problema de formação do coração que faz com que o sangue não circule corretamente entre o corpo e os pulmões. Diante do quadro, os médicos indicaram a necessidade de uma cirurgia corretiva em caráter de urgência, que só pode ser realizada em um centro especializado de cirurgia cardíaca infantil de alta complexidade.
Em menos de uma semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), conseguiu uma vaga em uma unidade especializada em Manaus/AM, para onde a família decolou na madrugada desta sexta-feira, 31 de outubro
“Desde quando a minha esposa estava grávida, nós procuramos fazer tudo certinho com a gravidez dela. Desde o começo, nós fizemos pré-natal, fizemos as ultrassons, aí desde o começo nós percebíamos que o coração da nossa filha era acelerado. Quando ela teve, não foi normal, foi cesárea, e um tempo depois nós vimos que não era normal a nossa filha ‘tá’ daquele jeito, porque até de mamar ela ficava cansada. Aí nós procuramos ajuda, iniciamos os tratamentos dela lá na nossa cidade mesmo, mas só que lá não tem recurso pra isso, pra descobrir o que era a real situação dela. Aí nós consultamos ela lá e o doutor deu o encaminhamento pra ‘nós vir’ pra Rio Branco, que era pra ‘nós descobrir’ a real situação da nossa filha”, relata.
“Aqui, nós ‘fomos pego’ de surpresa por essa situação, que nós não ‘esperava’ ser tão grave assim a doença da nossa filha. Mas, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem, que é pra nós, se Deus quiser, estar logo de volta à nossa casa”, complementou o pai.
A médica Aline Pontes, residente de pediatria, explicou o caso. Segundo ela, todo o tratamento inicial da bebê durou cerca de uma semana e, logo, veio a transferência assegurada pelo governo do Estado.
“Ela tem uma cardiopatia complexa grave, que é a transposição de grandes artérias, e hoje ela vai ser encaminhada para o centro de referência para poder fazer a correção dessa cardiopatia. A história da Isadora é que ela vinha com um cansaço; eles são de Pauini, do Amazonas, e a mãe, por meios próprios, buscou atendimento aqui em Rio Branco. Assim que foi feito o ecocardiograma, a médica cardiologista pediatra que viu a alteração já encaminhou a Isadora para fazer a internação hospitalar. A Isadora foi acompanhada por pediatras e cardiopediatras. O cardiopediatra avaliou ela, iniciou o tratamento e já solicitou o TFD dela”, conta a médica.
“Hoje a Isadora está indo na companhia da mãe e do pai para Manaus, para fazer a correção dessa cardiopatia. Em nome da Sesacre, do Hospital da Criança e da Residência Médica de Pediatria, estamos muito felizes com esse desfecho. Desejamos que a Isadora tenha uma recuperação incrível e que, em breve, possamos vê-la com ainda mais saúde”, salientou Pontes.
Isadora é a única filha do casal Raimunda Nonata Avelino e Isaías Sobrinho. Uma curiosidade é que esta foi a primeira viagem de avião dos pais, mas é por um bom motivo, relata o pai.
“[Viajar de avião] vai ser uma experiência e tanto. Eu tô com muito medo, mas é o jeito: enfrentar. Pela saúde da minha filha eu enfrento tudo”, disse ele.
