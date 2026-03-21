Fim de semana no campo: Tadeu Hassem entrega beneficiadoras e reforça compromisso com produtores de Brasiléia

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) cumpriu uma agenda intensa no fim de semana em Brasiléia, com a entrega de duas máquinas beneficiadoras a comunidades rurais, reforçando o apoio direto à produção e à agricultura familiar no município.

Na sexta-feira (20), o parlamentar participou da entrega de uma beneficiadora de arroz na comunidade Paraíso, no km 19, ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, do secretário de Agricultura Gesiel Moreira e do presidente da associação, Valmir Brito. O equipamento atende uma demanda antiga dos produtores da região, que aguardavam há anos por melhores condições de beneficiamento.

Já no sábado (21), Tadeu esteve novamente no ramal Pega-Fogo, também no km 19, para entregar outra beneficiadora à Associação Ordem e Progresso, presidida pelo produtor Pedro, ampliando o alcance das ações do mandato no fortalecimento da produção rural.

As duas entregas foram viabilizadas por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado, com foco em melhorar a estrutura de trabalho no campo, aumentar a produtividade e gerar renda para as famílias.

Durante as agendas, Tadeu destacou a importância de estar presente nas comunidades e acompanhar de perto os resultados do mandato: “Fui eleito para representar o povo lá na Assembleia, mas é aqui, junto com as comunidades, que a gente vê o resultado do nosso trabalho. São investimentos que chegam na ponta, ajudam o produtor e dão mais dignidade para quem vive do campo”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou a parceria com a gestão municipal: “Quero agradecer ao prefeito Carlinhos, ao secretário Gesiel e às lideranças das associações pela parceria. Quando a gente une forças, as coisas acontecem e quem ganha é a população”, completou.

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