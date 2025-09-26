Acre
Fim de semana no Acre terá sol forte no sábado e chuvas intensas a partir de domingo
O último fim de semana de setembro no Acre promete variação acentuada no clima. Segundo informações do portal O Tempo Aqui, o sábado (27) será marcado por sol forte e calor intenso, enquanto o domingo (28) e a segunda-feira (29) devem registrar instabilidade, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento, que podem ocorrer de forma intensa em várias regiões do estado.
No sábado, a temperatura máxima deve variar entre 34 °C e 37 °C na maioria dos municípios acreanos. Já no domingo, em razão da nebulosidade e das chuvas, as temperaturas não devem ultrapassar os 29 °C em algumas localidades, inclusive em Rio Branco.
A previsão indica que o tempo instável no domingo pode se prolongar até a segunda-feira, principalmente no leste e no sul do Acre.
Durante as noites, não haverá grande variação: as temperaturas mínimas ficarão entre 21 °C e 24 °C em todos os municípios. Os ventos serão, em geral, de fraca intensidade, mas há possibilidade de rajadas fortes acompanhadas de descargas elétricas, especialmente durante a formação de nuvens carregadas.
Até as 14h de sexta-feira (26), a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 75,4 mm de chuva em Rio Branco, o equivalente a 80,4% da média histórica de setembro, que é de 93,6 mm.
Comentários
Acre
Gladson inaugura nova sede do Imac em Rio Branco
O governo do Acre inaugurou nesta sexta-feira, 26, a nova sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), localizada na Avenida Paulo Lemos de Moura, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, ao lado do Cieps. O prédio tem 3.617,49 m² de área construída, dividido em três pavimentos (térreo e dois superiores), com 41 salas.
Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou a importância estratégica do órgão e da valorização dos servidores. “O Imac cumpre um papel fundamental. Quero agradecer a todo o governo, ao presidente do Instituto, André Hassem, e ao secretário de Obras, Ítalo Medeiros, pelo empenho. Estamos inaugurando uma sede moderna, que oferece condições adequadas de trabalho e que também é exemplo para o Brasil. Falar de meio ambiente é falar de preservação, mas também de dar dignidade aos servidores para que cumpram suas funções”, disse.
O governador ressaltou ainda que a nova estrutura vai garantir mais agilidade nos processos de licenciamento e fiscalização ambiental, reduzindo a burocracia e fortalecendo a economia. Além da inauguração do Imac, Cameli lembrou outras entregas em andamento, como a construção da nova sede da Emater e a recuperação de prédios em áreas da saúde, educação e segurança pública.
O chefe do Executivo também comentou sobre a aprovação popular de sua gestão, apontada em recentes pesquisas. “Recebo com humildade e gratidão os números, que refletem o trabalho de toda a equipe de governo. Mas isso aumenta ainda mais a responsabilidade de cumprir o planejamento e executar o que prometemos. 2025 é o ano da execução, e no ano que vem será o momento de tratar de política”, afirmou.
Presidente do Imac destaca importância da nova sede e avanços na gestão ambiental
O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, ressaltou a relevância da nova sede entregue nesta sexta-feira, 26, em Rio Branco, considerada a maior estrutura da região Norte entre autarquias e secretarias ambientais, com quase 3.700 m² de área construída.
“O Imac completa este ano 39 anos de existência. Estávamos em um espaço muito apertado no centro da cidade, enquanto o Estado se desenvolvia, recebendo investimentos e ampliando o agronegócio sustentável. Agora, junto com o governador Gladson Cameli, idealizamos e conseguimos entregar esta nova sede, um sonho que se torna realidade”, afirmou.
Hassem destacou que a autarquia tem avançado também no interior, com novas sedes em Brasileia, Cruzeiro do Sul e Feijó, além da previsão de concluir a unidade de Sena Madureira até 2026.
Segundo ele, a nova estrutura garante mais conforto aos servidores e melhor atendimento à população. “Hoje nossos servidores passam a ter um espaço mais amplo e adequado. Também investimos em tecnologia, como computadores e drones, fortalecendo a atuação na fiscalização ambiental. O Imac é o órgão licenciador do Estado, é quem vai a campo, e precisa estar preparado para responder às demandas da sociedade e dos empreendedores”, pontuou.
O presidente também destacou os resultados positivos da gestão ambiental no Acre. “Desde o ano passado temos reduzido os focos de incêndio e de desmatamento. Isso é fruto do trabalho em campo das nossas equipes, em parceria com outros órgãos ambientais. Essa nova sede representa mais estrutura para continuar entregando respostas à sociedade”, finalizou.
Comentários
Acre
Ibama e ICMBio aplicam R$ 60 milhões em multas e embargam 525 propriedades no Acre em apenas seis meses
Dados do primeiro semestre de 2025 mostram que órgãos federais emitiram 379 autos de infração e interditaram mais de 23 mil hectares de áreas irregulares no estado
Os órgãos federais de fiscalização ambiental Ibama e ICMBio aplicaram, em conjunto, mais de R$ 60 milhões em multas e embargaram 525 propriedades no Acre apenas no primeiro semestre de 2025. Os números, divulgados pela plataforma Comunica, do governo federal, revelam a intensificação das operações de combate a crimes ambientais no estado.
O Ibama foi responsável por 232 autuações, totalizando R$ 45,12 milhões em multas e a interdição de 18,56 mil hectares – área equivalente a mais de 18 mil campos de futebol. Foram registrados 205 embargos ambientais no período.
Já o ICMBio, que atua principalmente em unidades de conservação federais, aplicou R$ 15,79 milhõesem multas a partir de 147 infrações, com 88 áreas embargadas, somando 4,53 mil hectaresinterditados.
Os dados refletem a prioridade do governo federal no combate ao desmatamento ilegal, à grilagem e a outros danos ambientais na Amazônia acreana, com operações concentradas em regiões de maior pressão sobre florestas públicas e territórios protegidos.
Comentários
Acre
Produção florestal do Acre supera R$ 115 milhões em 2024, com Brasiléia liderando ranking municipal
Dados do IBGE mostram que atividade no estado acompanha crescimento nacional, que atingiu recorde de R$ 44,3 bilhões; silvicultura continua superando extrativismo no país
A produção florestal do Acre alcançou R$ 115,2 milhões em 2024, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta semana. O resultado consolida a atividade como um dos eixos econômicos do estado, com Brasiléia liderando o ranking municipal (R$ 39,3 milhões), seguida por Rio Branco (R$ 33,3 milhões) e Tarauacá (R$ 21,2 milhões).
Entre os principais produtos acreanos estão açaí, castanha-do-brasil, borracha, carvão vegetal, lenha e madeira em tora. Os números locais refletem a tendência nacional: o Brasil registrou R$ 44,3 bilhões em produção florestal – alta de 16,7% em relação a 2023 e o maior valor da série histórica.
Silvicultura mantém liderança nacional
Pelo 27º ano consecutivo, a silvicultura (cultivo de florestas) superou a extração vegetal no país, atingindo R$ 37,2 bilhões (+17,4%). Já o extrativismo cresceu 13,0%, totalizando R$ 7,0 bilhões.
Segundo Carlos Alfredo Guedes, gerente de Agricultura do IBGE, o setor teve crescimento de 140%entre 2019 e 2024, impulsionado pelo alto preço da celulose e avanços tecnológicos. “Isso incentiva os produtores a investir tanto em tecnologia quanto no aumento da área plantada”, explicou.
No Acre, a combinação entre extrativismo tradicional e manejo florestal sustenta a cadeia produtiva, com municípios do interior puxando os resultados – reflexo da vocação natural e do potencial de expansão ordenada do setor.
Você precisa fazer login para comentar.