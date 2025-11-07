Fim de semana no Acre terá calor intenso no sábado e temporal no domingo de ENEM

Mudança rápida no clima ocorre no dia do ENEM; pesquisador alerta para possíveis transtornos durante provas no domingo

O segundo fim de semana de novembro trará uma mudança brusca nas condições do tempo em todo o Acre. De acordo com o pesquisador Davi Friale, o sábado (8) será de calor intenso, muito sol e ventos fortes, enquanto o domingo (9) terá chuva forte e possibilidade de temporais em várias regiões – justamente no dia da aplicação das provas do ENEM.

A virada climática ocorrerá entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, quando as primeiras pancadas de chuva devem chegar acompanhadas de ventanias e trovoadas. Friale alerta para possíveis transtornos no domingo e recomenda que os candidatos ao ENEM se organizem com antecedência para evitar atrasos devido às condições climáticas.

A previsão indica que a próxima semana será de muita chuva não apenas no Acre, mas também em partes de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e áreas da Bolívia e do Peru.

Previsão detalhada

Sábado (8):

Sol e calor intenso

Ventos fortes do noroeste

Sensação térmica amenizada pela ventilação

Domingo (9):

Chuvas fortes com raios e ventanias

Início entre noite de sábado e madrugada

Tempo mais ameno sem friagem

Alertas para transtornos urbanos

Fenômenos meteorológicos

Causa: Combinação entre sistema de baixa pressão (Argentina) e alta pressão (Atlântico Norte)

Massa de ar polar fraca: Provocará chuvas, mas sem friagem

Áreas mais afetadas: Rio Branco, Brasileia e municípios do leste e sul

Recomendações para o ENEM

Organização: Sair com antecedência devido a possíveis transtornos

Preparo: Levar guarda-chuva e proteção para chuva

Acompanhamento: Monitorar condições climáticas no domingo

A previsão de tempo instável no domingo preocupa pela coincidência com o ENEM, que mobiliza milhares de estudantes no Acre. A rápida transição entre massas de ar é característica deste período do ano na região amazônica.

Relacionado

Comentários