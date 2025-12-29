Cotidiano
Filipe Luís chega a acordo com Flamengo e renova até 2027
Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, o técnico Filipe Luís chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu contrato até dezembro de 2027. O clube oficializou a renovação hoje.
O que aconteceu
A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o Rubro-Negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025.
O UOL apurou, porém, que a principal pendência para o entrave – que era a questão salarial dos auxiliares – foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, com os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa dos cerca de 4 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) anuais livres de impostos. O valor mensal é de pouco mais de R$ 2 milhões.
A pendência foi resolvida após uma decisão pessoal de Filipe Luís em uma negociação direta entre o técnico e o diretor de futebol, José Boto. Sem intermediações.
O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo).
José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo
Filipe Luís teve um grande reajuste salarial e agora só fica abaixo de Abel Ferreira, do Palmeiras, nos vencimentos entre os técnicos. Campeão brasileiro e da Libertadores, recentemente, ele agora terá a tranquilidade para continuar o planejamento e montagem do elenco para a próxima temporada.
Tião Farias acerta com Independente e vai jogar no Amapá
O goleiro Tião Farias, bicampeão pelo Independência, acertou com o Independente, do Amapá, para a disputa do Campeonato Estadual da Copa do Brasil.
“A proposta do Independente foi muito boa e não poderia perder essa oportunidade. Jogar a Copa do Brasil é sempre uma excelente oportunidade”, disse o goleiro.
Independência e Adesg
Segundo Tião Farias, ocorreram consultadas do Independência e da Adesg.
“A Adesg chegou a fazer uma proposta, mas tinha assinado com o Independente. A ideia também é abrir mercado para ter mais oportunidades”, declarou Tião Farias.
Rio Branco programa amistosos e avaliações serão importantes
A diretoria do Rio Branco programou amistosos contra o Santa Cruz na terça, 30, e contra a Adesg no domingo, 4, como parte da preparação visando o Campeonato Estadual. Sem ter o elenco fechado, as partidas são consideradas importantes para uma avaliação mais detalhada do atual elenco.
“Vamos jogar contra dois adversários do Estadual. Ainda temos carência no elenco e vai ser possível fazer uma avaliação mais detalhada”, declarou o técnico Ulisses Torres.
Trabalho tático
Ulisses Torres vai comandar um treino tático seguido de bolas paradas nesta segunda, 29, no José de Melo, e vai definir a equipe para começar o amistoso.
“Estamos trabalhando na montagem da equipe. Quando as contratações forem chegando, vamos realizar os ajustes necessários”, explicou o treinador.
Defesa Civil do Acre emite alerta de alto risco para transbordamento do Rio Acre e inundações
Rio Acre já está meio metro acima da cota de transbordamento em Rio Branco; bairros são atingidos e abrigos começam a ser montados. Alerta vale até segunda-feira (29)
A Defesa Civil do Acre emitiu um alerta de alto risco hidrológico para este domingo com segunda-feira, 29, diante da previsão de fortes chuvas em Rio Branco e em outras regiões do estado. O aviso aponta alta possibilidade de transbordamento do Rio Acre e de seus principais afluentes, o que pode provocar inundações em áreas urbanas e rurais para a capital.
De acordo com o órgão, o cenário é de atenção máxima, especialmente nas localidades ribeirinhas e em áreas historicamente atingidas por cheias. A previsão indica volumes elevados de chuva, capazes de provocar elevação rápida dos níveis dos rios com as vazante em Assis Brasil, como também em Brasiléia e Xapuri.
Em Rio Branco, a situação já é considerada crítica. O Rio Acre encontra-se aproximadamente meio metro acima da cota de transbordamento, medindo 14,40m ao meio-dia, com vários bairros atingidos e os abrigos começaram a ser montados no Parque de Exposições Wildy Viana.
A Defesa Civil reforça que a população dessas áreas deve permanecer atenta aos comunicados oficiais e seguir as orientações de segurança.
O alerta permanece válido enquanto persistirem as condições de chuvas intensas previstas para o estado.
Cidades do Acreanas
A situação de emergência hídrica no Acre se agravou no interior do estado. Em Tarauacá, o Rio Tarauacá transbordou, obrigando a retirada de famílias ribeirinhas. Em Santa Rosa do Purus, o Rio Purus também extravasou, afetando aproximadamente 60 famílias. Em Plácido de Castro, a elevação dos igarapés causou alagamentos e a remoção de moradores de áreas de risco.
Os dados meteorológicos reforçam a gravidade da situação. Em Rio Branco, o volume de chuvas acumulado em dezembro chegou a 483 milímetros, quase o dobro da média histórica para o mês. Em Brasileia, foram registrados 436,8 milímetros, 82% acima da média.
A resposta do estado ocorre de forma integrada, com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias trabalhando em monitoramento hidrológico, ações preventivas e assistência humanitária. A população é orientada a evitar áreas alagadas e a buscar informações apenas por canais oficiais. Em caso de emergência, os contatos são o Corpo de Bombeiros (193) e a Polícia Militar (190).
Veja vídeo assessoria da prefeitura de Rio Branco:
