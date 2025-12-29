Filipe Luís chega a acordo com Flamengo e renova até 2027

Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, o técnico Filipe Luís chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu contrato até dezembro de 2027. O clube oficializou a renovação hoje.

O que aconteceu

A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o Rubro-Negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025.

O UOL apurou, porém, que a principal pendência para o entrave – que era a questão salarial dos auxiliares – foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, com os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa dos cerca de 4 milhões de euros (R$ 26,1 milhões) anuais livres de impostos. O valor mensal é de pouco mais de R$ 2 milhões.

A pendência foi resolvida após uma decisão pessoal de Filipe Luís em uma negociação direta entre o técnico e o diretor de futebol, José Boto. Sem intermediações.

O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo).

José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo

Filipe Luís teve um grande reajuste salarial e agora só fica abaixo de Abel Ferreira, do Palmeiras, nos vencimentos entre os técnicos. Campeão brasileiro e da Libertadores, recentemente, ele agora terá a tranquilidade para continuar o planejamento e montagem do elenco para a próxima temporada.

