Filho recorre ao MP após pai esperar mais de 20 dias por cirurgia urgente em Cruzeiro do Sul

Idoso de 76 anos sofre com fortes dores e sangramento enquanto aguarda procedimento; família protocolou pedido em outubro e ainda não tem previsão**

Um filho buscou ajuda do Ministério Público do Acre (MPAC) para denunciar a demora na realização de uma cirurgia considerada urgente para seu pai, Ary Alves Ozorio, de 76 anos. O idoso, diagnosticado com cálculos na vesícula biliar, aguarda desde o final de setembro por uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), procedimento que precisa ser feito fora de Cruzeiro do Sul por falta de profissional habilitado no município.

O pedido de encaminhamento pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi protocolado em 1º de outubro, mas a família afirma não ter recebido nenhuma resposta ou previsão de agendamento. Enquanto isso, o quadro do idoso se agrava: “Meu pai está sofrendo com fortes dores e sangramento urinário, e a gente não sabe mais a quem recorrer”, desabafou Adriano Alves Ozorio, filho do paciente.

O caso foi encaminhado à Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, que deve cobrar a imediata realização da cirurgia para evitar o agravamento do estado de saúde do idoso, revelando mais uma falha no sistema de saúde do interior acreano.

