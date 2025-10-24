Cotidiano
Filho recorre ao MP após pai esperar mais de 20 dias por cirurgia urgente em Cruzeiro do Sul
Idoso de 76 anos sofre com fortes dores e sangramento enquanto aguarda procedimento; família protocolou pedido em outubro e ainda não tem previsão**
Um filho buscou ajuda do Ministério Público do Acre (MPAC) para denunciar a demora na realização de uma cirurgia considerada urgente para seu pai, Ary Alves Ozorio, de 76 anos. O idoso, diagnosticado com cálculos na vesícula biliar, aguarda desde o final de setembro por uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), procedimento que precisa ser feito fora de Cruzeiro do Sul por falta de profissional habilitado no município.
O pedido de encaminhamento pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foi protocolado em 1º de outubro, mas a família afirma não ter recebido nenhuma resposta ou previsão de agendamento. Enquanto isso, o quadro do idoso se agrava: “Meu pai está sofrendo com fortes dores e sangramento urinário, e a gente não sabe mais a quem recorrer”, desabafou Adriano Alves Ozorio, filho do paciente.
O caso foi encaminhado à Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, que deve cobrar a imediata realização da cirurgia para evitar o agravamento do estado de saúde do idoso, revelando mais uma falha no sistema de saúde do interior acreano.
Cotidiano
Justiça condena 5 homens a mais de 300 anos de prisão por ataques aterrorizantes em Sena Madureira
Facção criminosa torturou mulher e bebê de 8 meses em Sena Madureira; penas individuais chegam a 101 anos por tentativa de homicídio, tortura e corrupção de menores
O Tribunal do Júri de Sena Madureira concluiu um dos julgamentos mais emblemáticos da comarca, condenando cinco homens a mais de 300 anos de prisão somadas por integrarem uma facção criminosa responsável por ataques armados que aterrorizaram moradores do Segundo Distrito no ano passado. As penas, todas em regime fechado, variam entre 35 e 101 anos de reclusão.
Entre os crimes mais chocantes julgados está a tortura de uma mulher e seu bebê de oito meses, usado pelos criminosos como forma de intimidação para obter informações sobre rivais.
Os réus – José Fernando Vale da Silva, Railan Rodrigues da Silva, Antônio Eliomar da Silva Manuário, José Ribamar Queiroz da Silva e Raí Queiroz da Silva – foram considerados culpados por tentativas de homicídio qualificadas, tortura, corrupção de menores e organização criminosa, com o magistrado Éder Jacoboski Viegas destacando o trauma causado às vítimas e o clima de medo instalado na comunidade.
Cotidiano
Jogador sofre fratura grave durante partida na Copa da Floresta 2025 em Sena Madureira
Atleta foi socorrido em campo e pode ser transferido para Rio Branco devido à gravidade da lesão
O quarto dia de disputas da Copa da Floresta 2025 foi marcado por um grave acidente dentro de campo. Um jogador teve a perna fraturada durante uma partida realizada na tarde desta sexta-feira (24), no estádio Marreirão, em Sena Madureira.
De acordo com informações, o atleta recebeu atendimento imediato da equipe médica de plantão e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, onde teve a perna imobilizada e recebeu medicação para controle da dor.
Em razão da gravidade da fratura, há possibilidade de transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, já que o hospital de Sena Madureira não dispõe de setor especializado em traumatologia.
A Copa da Floresta, que reúne equipes de várias regiões do Acre, segue até o próximo domingo (26), quando serão definidos os campeões das categorias masculina e feminina. Nesta edição, o torneio conta com 122 equipes, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos do interior do estado.
Cotidiano
Acre lidera preservação de línguas indígenas entre jovens, com 55% da população nativa de 2 a 19 anos falando idiomas ancestrais
Mais de 55% dos indígenas de 2 a 19 anos falam idiomas nativos em casa; estado supera todos os demais na manutenção viva das tradições linguísticas entre novas gerações**
O Acre conquistou a posição de destaque nacional na preservação das línguas indígenas entre as novas gerações. Dados do Censo 2022 do IBGE revelam que 55% da população indígena acreana entre 2 e 19 anos fala ou utiliza algum idioma nativo no domicílio – o maior percentual do país. O estado supera Maranhão, Mato Grosso e outros que também ultrapassam a marca dos 50%, mas em patamar inferior.
A estatística comprova um fenômeno cultural único: no Acre, as crianças e adolescentes são os principais guardiões das línguas ancestrais. Com idade mediana de 17 anos entre os falantes, o estado demonstra êxito na transmissão intergeracional de seu patrimônio linguístico, que conta com 41 línguas indígenas, sendo o hãtxa kuĩ dos Huni Kui (Kaxinawá) o mais falado após o português.
Panorama nacional
- Acre: 55% (liderança nacional)
- Maranhão: 53,91%
- Mato Grosso: 53,46%
- Apenas 7 estados ultrapassam 50% nessa faixa etária
Diversidade linguística no Acre
- 41 línguas indígenas faladas no estado
- Huni Kui (Kaxinawá): grupo mais numeroso
- Hãtxa kuĩ: língua nativa mais falada (atrás apenas do português)
- Idade mediana dos falantes: 17 anos
Os números revelam um fenômeno singular de revitalização cultural no Acre, onde as novas gerações assumem o papel de guardiãs do patrimônio linguístico ancestral – um contraponto à tendência de desaparecimento de línguas indígenas observada em outras regiões do país.
