Filho que tentou matar o pai com facada durante surto é condenado por lesão corporal em Rio Branco

Estado iguala-se ao Amapá em número de óbitos; Brasil, porém, teve redução de 76% nos casos em relação a 2024

O Acre contabilizou 7.875 casos prováveis de dengue entre 29 de dezembro de 2024 e 17 de maio de 2025, segundo dados do Centro de Operações de Emergência (COE) do Ministério da Saúde. O número representa um aumento de 112,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 3.708 casos.

Além do avanço expressivo, o estado confirmou três mortes pela doença em 2025 — um salto preocupante, já que em 2024 não houve óbitos no mesmo intervalo. Com isso, o Acre iguala o Amapáem número de vítimas fatais. Na Região Norte, o Pará lidera em mortes, enquanto Tocantins e Rondônia não registraram nenhuma.

Em nível nacional, o Brasil teve 1,34 milhão de casos prováveis de dengue nas primeiras 20 semanas epidemiológicas de 2025, com uma incidência de 661,2 casos por 100 mil habitantes. Apesar do cenário grave no Acre, o país registrou queda de 76,3% nos casos em comparação a 2024.

