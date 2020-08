O adolescente estava no quintal da residência quando seu pai chegou e o mandou estudar. O mesmo não gostou, e os dois iniciaram uma discussão, durante a confusão, o pai teria agredido o filho.

A semana começa com mais uma tragédia familiar que desta vez ocorreu na Rua América do Sul, bairro Três Marias, zona leste da capital rondoniense, onde um jovem de 17 anos matou seu pai identificado até momento como Ronaldo Barbosa de 43 anos, com uma facada no coração dentro de sua residência.

De acordo com informação da Polícia Militar, o jovem informou que estava sentado no quintal de casa quando seu pai chegou e o mandou estudar online, logo em seguida tiveram uma discussão onde a vítima pegou um cabo de vassoura e o agrediu.

Após agredir o adolescente, o homem foi para a sala da residência. Foi nesse momento que o menor foi até a cozinha, se armou com uma faca e desferiu um golpe no peito de Ronaldo, na região do coração e fugiu.

A vítima ainda foi socorrida até a UPA da região, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

O adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado a Central de Flagrantes e apresentado ao Delegado de Plantão para as medidas cabíveis.

