Geral
Filho é preso e confessa ter matado próprio pai e jogado corpo em poço
Um filho foi preso por matar o próprio pai e jogar o corpo no poço de casa, na zona rural do município Bertolina, no Piauí. Jaelson Vieira dos Santos, de 25 anos, teria usado uma faca para cortar o pescoço de Raimundo Barbosa dos Santos, de 51 anos, nessa segunda-feira (9/3).
De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PCPI), Jaelson e o pai tiveram uma briga na noite de domingo (8/3). Depois disso, Raimundo começou a consumir bebida alcoólica em casa e ficou embriagado.
Jaelson, sabendo que o pai estava bêbado, aproveitou-se da situação para assassiná-lo. O filho esfaqueou Raimundo e cortou o pescoço dele. Após o crime, jogou o corpo da vítima dentro de um poço, para tentar ocultar o cadáver.
Na manhã da segunda, moradores da residência acionaram a Polícia Militar após encontrarem o corpo no poço. Vizinhos contiveram Jaelson e uma irmã dele, que teria “assistido” o pai ser morto.
Os dois foram conduzidos à delegacia e Jaelson confessou o crime. O delegado Marcos Halan, da Delegacia de Baixa Grande do Ribeiro, informou que a irmã foi liberada após a participação dela no crime ser descartada.
“Inicialmente ela foi presa e estava detida na delegacia. Só que novos elementos e provas, inclusive um vídeo, descartaram a participação dela no envolvimento, apesar dela também não se dar bem com o pai”, enfatizou Marcos.
Resgate do corpo
Ao analisarem a área em que o corpo estava escondido, os policiais encontraram uma grande quantidade de sangue nas proximidades de um pé de goiabada e de bananeiras, assim como rastros do corpo de Raimundo até o poço.
A arma do crime, uma faca, não foi encontrada no local. Socorristas do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar o corpo e preservaram a área para a perícia criminal.
A PCPI investiga o caso para desdobramentos sobre o crime.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Geral
Pintor fica gravemente ferido após ser atropelado sobre ponte no bairro da Paz, em Rio Branco
Vítima sofreu traumatismo craniano e fratura no fêmur após ser atingida por carro enquanto tentava atravessar a via
Um homem identificado como Francisco Ramalho, de 37 anos, ficou ferido após ser atropelado na manhã desta terça-feira (10) na Rua Valdomiro Lopes, sobre a ponte do bairro da Paz, em Rio Branco.
De acordo com informações apuradas no local, um jovem conduzia um veículo modelo Volkswagen Up de cor vermelha no sentido bairro-centro quando, ao passar pela ponte, Francisco tentou atravessar a via e acabou sendo atingido pelo automóvel.
Com a força do impacto, a vítima foi arremessada contra o para-brisa do carro, que ficou destruído, e caiu em seguida no asfalto, batendo a cabeça.
Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido à gravidade da ocorrência, foi enviada ao local a ambulância de suporte avançado.
Segundo o médico do Samu, Fernando Guerra, Francisco sofreu traumatismo cranioencefálico moderado, fratura no fêmur da perna esquerda, suspeita de pneumotórax, além de um ferimento no rosto e luxação no ombro. Após os primeiros atendimentos e estabilização, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital com estado de saúde considerado estável.
Testemunhas relataram que a vítima trabalha como pintor e possivelmente estaria sob efeito de bebida alcoólica. Segundo os relatos, ele caminhava em zigue-zague na pista momentos antes de tentar atravessar a rua.
O motorista permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito antes de ser liberado.
Comentários
Geral
Governo orienta e acompanha Tarauacá em processo de aceite do protocolo Brasil Sem Fome
Com o objetivo de fortalecer a implementação de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta terça-feira, 10, um encontro com gestores da Prefeitura de Tarauacá para discutir o processo de adesão ao Protocolo Brasil Sem Fome.
O encontro teve como base a Portaria nº 1.148, do governo federal, por meio da qual quatro municípios sinalizaram interesse em aderir à iniciativa, sendo eles: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.
Na oportunidade, a SEASDH apresentou o funcionamento do protocolo à vice-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino. A chefe do departamento, Nilciany Vilaço, explica que, a partir dessa articulação, será construída uma estratégia de atuação voltada ao fortalecimento das ações de segurança alimentar nos quatro municípios do estado que manifestaram adesão ao programa.
“Neste primeiro momento, a reunião é de apresentação da articuladora do governo federal junto à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado (Caisan), além de mostrar aos municípios como funcionará o trabalho dentro do Protocolo Brasil Sem Fome”, explicou.
Nilciany destacou ainda que, entre os municípios envolvidos, Tarauacá chama atenção por apresentar um indicador baixo segurança alimentar e nutricional.
“Por isso, também estamos apresentando ao município quais são as ações previstas no programa e como o estado pode contribuir, por meio da política de segurança alimentar e nutricional, para fortalecer as articulações e reduzir esse cenário”, acrescentou.
Entre as estratégias apresentadas está a utilização do Tria (Triagem para Risco de Insegurança Alimentar), um protocolo inserido no Sistema Único de Saúde (SUS) que funciona como uma triagem rápida, realizada a partir de três perguntas. O sistema atua de forma integrada com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Um dos requisitos para a formalização da adesão do município de Tarauacá ao termo de aceite do Brasil Sem Fome é a entrada no Sisan, o que permitirá a atuação plena dentro do protocolo. A adesão ao sistema é considerada o primeiro passo para que a política de segurança alimentar seja implementada de forma territorial no município.
Em 2025, o estado realizou uma visita técnica ao município para orientar a gestão sobre o processo de adesão ao sistema nacional. Marilete Vitorino ressalta que o contato com a secretaria estadual contribui para ampliar o entendimento sobre as políticas de segurança alimentar.
“O município de Tarauacá já sinalizou que quer fazer esse termo de aceite e eu obtive as informações assim que cheguei à cidade. Agora vou conversar com o prefeito na quinta-feira para que ele possa assinar o documento, já que o prazo para assinatura vai até o dia 13. A ideia é que a gente assine e comece a desenvolver esse trabalho que, com certeza, vai trazer grandes resultados com a adesão ao programa. A partir daí, vamos iniciar a implementação”, afirmou.
Com essa integração entre estado, municípios e governo federal a proposta é fortalecer as políticas públicas e avançar na redução da fome no estado do Acre.
The post Governo orienta e acompanha Tarauacá em processo de aceite do protocolo Brasil Sem Fome appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Geral
Governo participa da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher em escola de Rio Branco
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) participou nesta terça-feira, 10, da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher. A atividade ocorre entre os dias 9 e 12, na Escola Estadual Padre Diogo Feijó, em Rio Branco.
Durante a programação, estão sendo realizadas palestras e orientações para mais de 900 alunos. As atividades abordam temas como direitos sociais, civis e trabalhistas, acesso a serviços públicos, encaminhamentos e atendimentos gratuitos, inclusivos e sigilosos. A iniciativa também promove a cidadania e a inclusão social por meio da oferta de informações e orientações à comunidade escolar.
De acordo com a chefe do Centro de Referência em Direitos Humanos, Rossiane Boaventura, a ação reforça a importância de discutir o tema da violência no ambiente educacional.
“A Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher é importante porque a escola é um espaço de formação de valores. Trabalhar essa temática com crianças, adolescentes, pais e toda a comunidade escolar contribui para promover o respeito, a igualdade e a prevenção da violência. Além disso, a Tenda de Direitos Humanos da SEASDH aproxima a população dos serviços públicos, levando informação, orientação e fortalecendo a cidadania. Essa ação acontece com o apoio e a autonomia da nossa vice-governadora e secretária da pasta, Mailza Assis, fortalecendo as políticas de proteção e garantia de direitos”, destacou.
O diretor da Escola Estadual Padre Diogo Feijó, Francisco Lira, ressaltou a importância da mobilização da comunidade escolar para a realização da atividade.
“Nós, da coordenação pedagógica, juntamente com toda a equipe de gestão e professores, elaboramos um projeto que está sendo desenvolvido durante esta semana. Para nossa satisfação, os alunos estão participando ativamente das atividades. Estamos construindo um painel coletivo com frases de impacto, pois em cada sala de aula trabalhamos valores e habilidades como respeito, solidariedade, compreensão, empatia e amor”, afirmou.
O aluno Victor Galoes também destacou a relevância da iniciativa para os estudantes.
“Eu considero esse tipo de palestra muito importante, pois aborda a questão da violência doméstica no ambiente escolar e ajuda a prevenir tanto a violência doméstica quanto o bullying em geral, especialmente contra as mulheres”, disse.
A ação integra as estratégias de prevenção à violência e de promoção da cidadania, reforçando o compromisso do Governo do Acre com a proteção e a garantia de direitos da população.
The post Governo participa da Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher em escola de Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.