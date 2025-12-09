Filho é investigado por encomendar morte do próprio pai para receber herança em Porto Velho

A Polícia Civil de Rondônia investiga um homem suspeito de planejar o assassinato do próprio pai com o objetivo de antecipar o recebimento da herança, em Porto Velho. A identidade do investigado não foi divulgada.

De acordo com as apurações, o suspeito enfrentava dificuldades financeiras e dívidas, o que teria motivado o crime. Para executar o plano, ele passou a monitorar a rotina do pai e teria contratado terceiros para realizar o homicídio.

A ação, denominada Operação Cronos, é conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERCV). O nome faz referência à figura mitológica que simboliza o conflito entre pai e filho.

A Polícia Civil segue investigando para identificar todos os envolvidos na possível trama criminosa e esclarecer completamente o caso.