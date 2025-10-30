Filho de vereador de Cruzeiro do Sul é preso por tráfico de drogas durante Operação Centúria

Douglas Fernandes, lutador de boxe amador e filho do vereador Keleu (PP), está entre os 12 presos na ação que mira uma organização criminosa no Vale do Juruá.

Entre os 12 presos na Operação Centúria, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) em municípios do Vale do Juruá, está o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, filho do vereador Keleu, do Partido Progressistas (PP), de Cruzeiro do Sul.

Segundo o delegado Heverton Carvalho, coordenador da operação e responsável pelo Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC), o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

“Ele vende drogas e tem envolvimento com a organização criminosa”, afirmou o delegado.

A Operação Centúria foi conduzida pela Polícia Civil do Acre (PCAC), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC). A ação teve como objetivo cumprir 16 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário.

As investigações apontam para uma facção criminosa com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, envolvida em tráfico de entorpecentes, roubos, homicídios, ocultação de cadáver e associação criminosa.

O delegado Heverton Carvalho destacou que a operação representa o fortalecimento da presença do Estado e o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado.

“A Operação Centúria simboliza o comprometimento das forças de segurança na defesa da sociedade acreana. É uma demonstração clara de que o Estado está presente e atuante, e de que nenhuma estrutura criminosa se sobrepõe à lei”, afirmou.

A promotora de Justiça Maísa Arantes, integrante do GAECO, ressaltou o caráter estratégico e conjunto da ação.

“Essa operação é fruto de um trabalho coordenado, baseado em provas robustas e investigação minuciosa. O objetivo é desarticular as organizações criminosas que ameaçam a tranquilidade pública, enfraquecendo suas estruturas e restabelecendo o controle do Estado e a sensação de segurança da população”, disse.

As diligências ocorreram simultaneamente em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, reforçando o trabalho integrado entre Polícia Civil e Ministério Público no combate ao crime organizado no interior do Acre.

