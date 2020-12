Segundo o médico, por falta de leito na UTI de Rio Branco o jovem não resistiu e veio a óbito na madrugada de terça-feira (1).

Uma triste notícia aos amigos e familiares do pecuarista Marcelo como é mais conhecido no Ramal do Bengala, zona rural de Acrelândia: seu filho, o jovem Adriano, faleceu na madrugada de terca em Rio Branco devido às complicações causadas pelo novo coronavírus.

O médico e amigo da família, Raphael Lemos, falou ao Acrelândia News que Adriano estava internado no hospital da capital tratando da Covid-19, e de outra doença que ainda vinha sendo investigada pela saúde.

Segundo o médico, por falta de leito na UTI de Rio Branco o jovem não resistiu e veio a óbito nesta madrugada de terça-feira (1).

“Estávamos tentando diagnosticar outro tipo de doença que o jovem apresentava, mas ele acabou contraindo a Covid-19 e não resistiu, infelizmente faltou UTI”, diz médico.

Comentários