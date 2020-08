O filho do ex-juiz eleitoral do Acre José Teixeira Pinto, Ícaro José da Silva Pinto, que atropelou e matou Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, ainda não foi encontrado e nem se apresentou à Polícia Civil. As informações iniciais afirmam que o rapaz estaria bêbado na hora do acidente.

“Mais uma tragédia que acontece no trânsito de Rio Branco e, provavelmente, provocada pela ingestão de bebida alcoólica. O procedimento foi atendido, preliminarmente, pela equipe comandada pelo delegado Cristiano Bastos. A equipe toda de perícia quanto de efetivo fez a coleta de informações e dados e das imagens de câmeras de segurança. O inquérito já foi instaurado, vai ficar a cargo da primeira regional. De fato, se confirma que o condutor do veículo era o Ícaro José da Silva Pinto, vamos tomar as medidas cabíveis do caso”, complementou.

O caso foi apurado inicialmente pela Departamento da Capital e do Interior da Polícia Civil. Porém, o inquérito foi repassado para a Delegacia da 1ª Regional da Polícia Civil. À Rede Amazônica Acre, o delegado que vai conduzir as investigações, Alex Danny, explicou que já foram coletadas as provas no local do acidente, perícia foi feita e a polícia também pegou as imagens das câmeras de segurança próximas do local.

Ícaro Pinto dirigia o carro do pai no momento da batida e fugiu do local. Jonhliane seguia para o trabalho em uma motocicleta pela Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (6), quando foi atropelada pelo carro dirigido por Ícaro Pinto.

O filho do ex-juiz eleitoral do Acre José Teixeira Pinto, Ícaro José da Silva Pinto, que atropelou e matou Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, ainda não foi encontrado e nem se apresentou à Polícia Civil. As informações iniciais afirmam que o rapaz estaria bêbado na hora do acidente.

Ícaro Pinto dirigia o carro do pai no momento da batida e fugiu do local. Jonhliane seguia para o trabalho em uma motocicleta pela Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (6), quando foi atropelada pelo carro dirigido por Ícaro Pinto.

Ainda segundo a polícia, os relatos apontam que o jovem fazia um racha com outro veículo quando atropelou e matou Johnliane.

O caso foi apurado inicialmente pela Departamento da Capital e do Interior da Polícia Civil. Porém, o inquérito foi repassado para a Delegacia da 1ª Regional da Polícia Civil. À Rede Amazônica Acre, o delegado que vai conduzir as investigações, Alex Danny, explicou que já foram coletadas as provas no local do acidente, perícia foi feita e a polícia também pegou as imagens das câmeras de segurança próximas do local.

“Mais uma tragédia que acontece no trânsito de Rio Branco e, provavelmente, provocada pela ingestão de bebida alcoólica. O procedimento foi atendido, preliminarmente, pela equipe comandada pelo delegado Cristiano Bastos. A equipe toda de perícia quanto de efetivo fez a coleta de informações e dados e das imagens de câmeras de segurança. O inquérito já foi instaurado, vai ficar a cargo da primeira regional. De fato, se confirma que o condutor do veículo era o Ícaro José da Silva Pinto, vamos tomar as medidas cabíveis do caso”, complementou.

A reportagem tentou contato com o ex-juiz eleitoral, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. A reportagem também não conseguiu falar com a família da vítima.

Já a mãe do motorista, a professora Alcilene Gurgel afirmou que não está no estado acreano, soube do acidente, mas não tinha informações sobre o caso.