Luciana Araújo, filha de Sílvia Carla e do seringueiro Benedito de Araújo, aceitou o desafio de colocar seu nome a disposição dos munícipes de Epitaciolândia após o convite do amigo Chiquinho Chaves – PSD, e da insistência do seu pai ‘Bené’, já que o mesmo sempre sonhou em ter um familiar na política.

Acadêmica de Medicina, formada em Recursos Humanos, assistente de aluno especial, casada, mãe de dois filhos. Estas atribuições só agregam valor a sua ideia de que lugar de mulher é onde ela quiser.

Relata que aos 10 anos teve que sair de casa para estudar, trabalhou de doméstica para se manter no estudo. E como mulher apoia a valorização do potencial feminino.

“Mulheres são inspiração, somos nós que além de termos nossa profissão, cuidamos de casa e da família. Enfim, a nossa luta é por igualdade social, pois competência temos!”, destacou.

Neste sentido vem trabalhando seu nome, em campanha limpa, pé no chão, conversando com todos ao seu redor, desde a zona rural à zona urbana.

E assim aos poucos seu nome Luciana Araújo vem se destacando em meio a tantos candidatos preparados para tal incumbência: ser vereador de competência!

Comentários