Filha de secretário de Indústria chama povo acreano de “seboso” e se retrata após repercussão

Uma série de publicações ofensivas feitas por uma estudante de medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) causou indignação e acabou viralizando nas redes sociais. Os comentários tornados públicos na madrugada da última quarta-feira, 9, foram feitos em uma conta pública no X (antigo Twitter).

Nas postagens, a jovem, identificada como Su Mesquita, de 20 anos, filha do Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanipal Mesquita, revelou um desprezo explícito pela população do estado onde nasceu e estuda.

Em uma das mensagens, ela afirma: “A coisa que mais amo no meu namorado é que ele não é acreano, pois tenho asco de acreanos. Se Deus quiser, eu nunca mais vou precisar olhar para esse povo tão seboso (infelizmente não posso falar mais porque vou parecer preconceituosa)”, escreveu.

A série de comentários continua com o relato de uma situação ocorrida no Restaurante Universitário (RU) da instituição. “O maior elogio que recebi na vida foi quando a tia do RU perguntou se eu era de fora. Ou seja, ela me achou bonita e diferente o bastante para não ter nascido no ‘Acril’”, escreveu.

Em outro trecho, ela volta a associar beleza à origem geográfica: “Acabei de ver uma menina tão bonita que nem parece que é acreana”, diz trecho do tweet.

Em tom de desabafo, a filha do secretário Assurbanipal Mesquita encerra a sequência de postagens com críticas diretas ao estado e à convivência com os conterrâneos: “Odeio tanto essa roça. Quando me formar, vou estudar tanto para passar numa residência que seja bem longe desse umbral e poder ser feliz sem ter acreanos estragando meu dia”, diz trecho do tweet.

Diante da repercussão negativa, a estudante publicou uma nota de retratação reconhecendo o erro. No texto, afirma estar arrependida e assume total responsabilidade pelas consequências de suas falas: “Eu cometi um erro muito grave ao me manifestar em rede social e é natural que as pessoas, especialmente quem, como eu, nasceu no Acre, se sintam atingidas ou ultrajadas”, escreveu.

Ela segue dizendo que “se expressou de forma profundamente imatura e desrespeitosa” e ressalta que o apoio de familiares e amigos acreanos foi fundamental em sua trajetória. “Sou profundamente grata por ser acreana. Não transfiro a ninguém a responsabilidade do dano que causei a mim e a terceiros e assumo o compromisso de buscar escuta, aprendizado e a corrigir minha atitude equivocada”, diz trecho da nota.

Encerrando a retratação, a estudante de medicina reconhece o poder das palavras e pede desculpas públicas: “As palavras têm poder, e eu falhei no uso desse poder. Portanto, peço desculpas sinceras à minha família, amigos e a todas as demais pessoas que feri”, encerrou.

O pai da estudante, Assur Mesquita, segue em silêncio sobre o episódio.

REPERCUSSÃO NEGATIVA

A Atlética Sinistra, entidade estudantil que representa o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou uma nota pública em que manifesta “total repúdio” a qualquer fala, atitude ou comportamento de cunho preconceituoso em relação ao estado do Acre

No comunicado, os estudantes afirmam que não compactuam com manifestações que desrespeitem a dignidade humana ou promovam a exclusão de indivíduos com base em origem, etnia, condição social, cultural ou qualquer outro marcador. “Acreditamos em um ambiente universitário inclusivo, plural e respeitoso, onde a diversidade é força e não motivo de ataque”, diz o texto.

A nota ressalta ainda o compromisso ético dos estudantes de Medicina com o combate a todas as formas de preconceito, dentro e fora do espaço acadêmico. “A Medicina que escolhemos praticar é baseada na empatia, ciência e justiça social, e qualquer discurso contrário a esses princípios será veementemente rechaçado por esta instituição”, afirma a Atlética.

