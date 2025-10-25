Fila do INSS no Amazonas mais que dobra em um ano e supera 59 mil pedidos pendentes

Brasil
Brasil
MPF recorre para suspender leilão de blocos de petróleo na Foz do Amazonas
Órgão pede ao TRF-1 que proíba licenciamento ambiental e novos leilões até a realização de estudos climáticos e consultas a comunidades tradicionais
O Ministério Público Federal (MPF) recorreu nesta sexta-feira (24) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para tentar suspender a decisão da Justiça Federal que, em setembro, negou o pedido de anulação do leilão de 19 blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia da Foz do Amazonas.
No recurso, o MPF solicita que o tribunal proíba imediatamente qualquer processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para esses blocos, até que sejam realizados os estudos e ações exigidos por lei. O órgão cobra a elaboração do Estudo de Impacto Climático (EIC), da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) e dos Estudos de Componentes Indígenas, Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais (ECI/ECQ).
O MPF também requer que o governo não inclua novos blocos da região em futuros leilões da Oferta Permanente de Concessão (OPC) até o julgamento final do processo.
O recurso reforça ainda a necessidade de realizar a Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI), prevista na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), antes da fase de licenciamento ambiental.
Ao negar o pedido inicial, a Justiça Federal havia entendido que as medidas ambientais solicitadas poderiam ser adotadas em etapas posteriores do processo de exploração. O MPF, porém, argumenta que a ausência dos estudos e da consulta às comunidades tradicionais na fase pré-licitatória viola o ordenamento jurídico e compromete compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
Brasil
Brasil
Polícia de Pando recupera moto roubada em Epitaciolândia, motocicleta estava a 255 km da fronteira
Veículo com relatório de roubo de outubro foi encontrado abandonado próximo a escola em El Sena; autoridades dos dois países coordenam devolução ao Brasil
A Direção Departamental de Prevenção e Investigação de veículos (DIPROVE) de Pando/Bolívia anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a recuperação de uma motocicleta com relatório de roubo na fronteira, cidade de Epitaciolândia. De acordo com Eduardo de Villegas, diretor da DIPROVE, o veículo foi encontrado abandonado nos arredores de um estabelecimento de ensino no Município de El Sena, cidade a 255 de Cobija, fronteiriça com o Acre.
As autoridades bolivianas já coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto, visando assim, sua repatriação e entrega às autoridades brasileiras. O caso ocorre numa região de intenso trânsito fronteiriço entre Bolívia e Brasil.
O caso reforça alertas sobre a atuação de organizações criminosas na região de fronteira, onde veículos roubados no Brasil são transportados para o interior da Bolívia para serem comercializados ilegalmente ou desmontados.
