Fila do INSS no Amazonas mais que dobra em um ano e supera 59 mil pedidos pendentes

A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Amazonas mais do que dobrou em um ano, segundo dados do Portal da Transparência da Previdência Social. Em agosto de 2024, o estado registrava 25.375 pedidos de aposentadorias e pensões pendentes. Um ano depois, em agosto de 2025, o número saltou para 59.088, o que representa um aumento de 133%.

O crescimento do represamento no Amazonas acompanha a tendência nacional, cuja fila subiu 135% no mesmo período, passando de 1,12 milhão para 2,63 milhões de requerimentos em todo o país.

O cenário reflete a dificuldade do sistema previdenciário em retomar o ritmo após a greve dos servidores do INSS, realizada entre julho e novembro de 2024. A paralisação, que durou 114 dias, praticamente paralisou o atendimento. Mesmo após o fim da greve, a fila não voltou ao patamar anterior.

Antes da paralisação, o tempo médio bruto de concessão de benefícios havia caído de 69 para 34 dias. Em março de 2025, o prazo subiu novamente para 64 dias, recuando apenas levemente para 49 dias em agosto — ainda insuficiente para atender à crescente demanda.

A situação se agravou com a suspensão temporária do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), determinada em 15 de outubro pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr. O programa, que acelerava a análise de requerimentos por meio do pagamento de bônus a servidores, foi interrompido por falta de recursos.

Em ofício ao Ministério da Previdência, Waller solicitou suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do PGB, considerado essencial para reduzir a fila. Enquanto o programa não é retomado, as análises extraordinárias estão suspensas, e os processos voltam à fila comum.

Com a suspensão e o acúmulo de processos, a expectativa é de que a fila no Amazonas continue aumentando até que novas medidas sejam adotadas para reforçar o atendimento e acelerar a concessão de benefícios.