Fila do INSS no Amazonas mais que dobra em um ano e supera 59 mil pedidos pendentes

2 horas atrás

Paralisação de servidores e suspensão de programa de bônus a analistas agravam atrasos; tempo médio para concessão de benefícios volta a subir

A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Amazonas mais do que dobrou em um ano, segundo dados do Portal da Transparência da Previdência Social. Em agosto de 2024, o estado registrava 25.375 pedidos de aposentadorias e pensões pendentes. Um ano depois, em agosto de 2025, o número saltou para 59.088, o que representa um aumento de 133%.

O crescimento do represamento no Amazonas acompanha a tendência nacional, cuja fila subiu 135% no mesmo período, passando de 1,12 milhão para 2,63 milhões de requerimentos em todo o país.

O cenário reflete a dificuldade do sistema previdenciário em retomar o ritmo após a greve dos servidores do INSS, realizada entre julho e novembro de 2024. A paralisação, que durou 114 dias, praticamente paralisou o atendimento. Mesmo após o fim da greve, a fila não voltou ao patamar anterior.

Antes da paralisação, o tempo médio bruto de concessão de benefícios havia caído de 69 para 34 dias. Em março de 2025, o prazo subiu novamente para 64 dias, recuando apenas levemente para 49 dias em agosto — ainda insuficiente para atender à crescente demanda.

A situação se agravou com a suspensão temporária do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), determinada em 15 de outubro pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr. O programa, que acelerava a análise de requerimentos por meio do pagamento de bônus a servidores, foi interrompido por falta de recursos.

Em ofício ao Ministério da Previdência, Waller solicitou suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do PGB, considerado essencial para reduzir a fila. Enquanto o programa não é retomado, as análises extraordinárias estão suspensas, e os processos voltam à fila comum.

Com a suspensão e o acúmulo de processos, a expectativa é de que a fila no Amazonas continue aumentando até que novas medidas sejam adotadas para reforçar o atendimento e acelerar a concessão de benefícios.

MPF recorre para suspender leilão de blocos de petróleo na Foz do Amazonas

2 horas atrás

25 de outubro de 2025

Órgão pede ao TRF-1 que proíba licenciamento ambiental e novos leilões até a realização de estudos climáticos e consultas a comunidades tradicionais

O Ministério Público Federal (MPF) recorreu nesta sexta-feira (24) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para tentar suspender a decisão da Justiça Federal que, em setembro, negou o pedido de anulação do leilão de 19 blocos de exploração de petróleo e gás na Bacia da Foz do Amazonas.

No recurso, o MPF solicita que o tribunal proíba imediatamente qualquer processo de licenciamento ambiental junto ao Ibama para esses blocos, até que sejam realizados os estudos e ações exigidos por lei. O órgão cobra a elaboração do Estudo de Impacto Climático (EIC), da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) e dos Estudos de Componentes Indígenas, Quilombolas e de Povos e Comunidades Tradicionais (ECI/ECQ).

O MPF também requer que o governo não inclua novos blocos da região em futuros leilões da Oferta Permanente de Concessão (OPC) até o julgamento final do processo.

O recurso reforça ainda a necessidade de realizar a Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI), prevista na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), antes da fase de licenciamento ambiental.

Ao negar o pedido inicial, a Justiça Federal havia entendido que as medidas ambientais solicitadas poderiam ser adotadas em etapas posteriores do processo de exploração. O MPF, porém, argumenta que a ausência dos estudos e da consulta às comunidades tradicionais na fase pré-licitatória viola o ordenamento jurídico e compromete compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

PF realiza Operação Travessia contra esquema de migração ilegal em RondôniaPF realiza Operação Travessia contra esquema de migração ilegal em Rondônia

2 horas atrás

25 de outubro de 2025

Empresa de Ji-Paraná é suspeita de aliciar brasileiros para envio irregular ao exterior; mandados foram cumpridos em Mato Grosso

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (24) a Operação Travessia, com o objetivo de combater um esquema de promoção de migração ilegal de brasileiros para o exterior. A investigação é conduzida no estado de Rondônia.

As apurações tiveram início em julho de 2024, após a identificação de indícios de que uma empresa sediada em Ji-Paraná (RO) estaria envolvida no aliciamento e envio irregular de cidadãos brasileiros para outros países.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Sinop (MT), expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO).

Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e organização criminosa. De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar o alcance da atuação do grupo.

Polícia de Pando recupera moto roubada em Epitaciolândia, motocicleta estava a 255 km da fronteira

17 horas atrás

24 de outubro de 2025

Veículo com relatório de roubo de outubro foi encontrado abandonado próximo a escola em El Sena; autoridades dos dois países coordenam devolução ao Brasil

Veículo furtado no lado brasileiro foi localizado no interior de Pando; autoridades dos dois países coordenam devolução ao dono. Foto: captada 

A Direção Departamental de Prevenção e Investigação de veículos (DIPROVE) de Pando/Bolívia anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a recuperação de uma motocicleta com relatório de roubo na fronteira, cidade de Epitaciolândia. De acordo com Eduardo de Villegas, diretor da DIPROVE, o veículo foi encontrado abandonado nos arredores de um estabelecimento de ensino no Município de El Sena, cidade a 255 de Cobija, fronteiriça com o Acre.

As autoridades bolivianas já coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto, visando assim, sua repatriação e entrega às autoridades brasileiras. O caso ocorre numa região de intenso trânsito fronteiriço entre Bolívia e Brasil.

O caso reforça alertas sobre a atuação de organizações criminosas na região de fronteira, onde veículos roubados no Brasil são transportados para o interior da Bolívia para serem comercializados ilegalmente ou desmontados.

As autoridades bolivianas coordenam com o 5° Batalhão da Polícia Militar de Brasiléia para verificação da documentação e a confirmação da procedência do furto. Foto: captada 

Veja vídeo com TVU Pando:

