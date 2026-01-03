Fila do INSS bate recorde histórico e chega a 3 milhões à espera de benefícios

É o maior número já registrado pelo Boletim Estatístico da Previdência Social, que começou em 2004

A fila por benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) atingiu quase 3 milhões de requerimentos em novembro. É o maior número já registrado pela série histórica do Boletim Estatístico da Previdência Social, desde 2004.

O volume passou de 1,98 milhão, no mesmo período de 2024, para 2,97 milhões de requerimentos aguardando aposentadoria, pensão ou auxílio. O que representa um aumento de 49%.

A maioria dos pedidos aguarda análise do instituto ou perícia médica inicial. Estão incluídos tanto os processos com até 45 dias como os acima disso.

Já o tempo médio de concessão aumentou de 43 para 46 dias nesse período.

O número de benefícios pagos pelo INSS em novembro foi de 41,6 milhões, com um total de pagamento de R$ 76 bilhões.

Histórico

A disparada da fila por benefícios começou em dezembro do ano passado, quando o número ultrapassou 2 milhões.

Ao longo de 2024, houve uma diminuição da fila de concessão entre janeiro e junho, antes de voltar a crescer e alcançar o maior número do ano em dezembro, com 2.042.016 pessoas. Já em 2025, houve uma escalada dos requerimentos.

O INSS e o Ministério da Previdência não responderam sobre o posicionamento atual da fila.

Anteriormente, afirmaram que as alterações da lei que passou a exigir biometria para o BPC (Benefício de Prestação Continuada) gerou um represamento, além do aumento de requerimentos.

Programas

O governo federal chegou a lançar medidas pra reduzir a fila. No entanto, em outubro, o Programa de Gerenciamento de Benefícios foi suspenso temporariamente por falta de recursos no orçamento do INSS.

A meta anunciada era que pedidos de aposentadoria, pensões e auxílios fossem analisados em até 45 dias.

Por meio de mutirões, servidores trabalhavam fora do expediente normal, inclusive aos fins de semana, com remuneração adicional. O prazo de 45 dias foi estabelecido em acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU).

Medidas para reduzir a fila

Perícia médica

500 novos peritos médicos federais foram aprovados em concurso público realizado em fevereiro deste ano, após quase 15 anos sem contratações.

Ao todo, 235 municípios serão atendidos, com foco nas regiões Norte e Nordeste, que concentram as maiores filas.

Serão 88 peritos no Norte e 268 no Nordeste. A capacidade de atendimento do Norte vai crescer 46,56%, e a do Nordeste, 36,31%.

No Centro-Oeste, o aumento será de 28%.

No Sudeste e no Sul, regiões com maior número de peritos atualmente, os reforços representarão ganhos de 5,2% e 2,7%, respectivamente.

Programa de Gestão de Desempenho

Prevê o pagamento de bônus por produtividade, a título de hora extra, com o objetivo de ampliar a capacidade de entrega.

A iniciativa permite que servidores e médicos peritos aumentem a produção e recebam valores adicionais de R$ 68 por tarefa para servidores e de R$ 75 para médicos peritos, a cada atividade extra realizada.

Mutirão

Os mutirões são realizados de forma conjunta, entre a Perícia Médica Federal e o INSS, para garantir mais agilidade na análise dos benefícios.

