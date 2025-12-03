Cotidiano
Fifa revela atrações para o sorteio da Copa do Mundo de 2026; veja nomes
A Fifa confirmou, nessa terça-feira (2), o time de artistas e apresentadores que estarão no sorteio da Copa do Mundo de 2026.
O evento acontecerá nesta sexta-feira (5), no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington D.C., nos Estados Unidos, às 14h (de Brasília).
O comando do sorteio ficará com a modelo e apresentadora Heidi Klum, vencedora do Emmy, e o ator e comediante Kevin Hart. O ator e produtor Danny Ramirez também participará da apresentação, ficando responsável pela interação com lendas do futebol e público presentes no local.
Klum retorna ao palco do sorteio da Copa do Mundo após participar da edição de 2006, na Alemanha.
“Estar novamente no evento, 20 anos depois, é extraordinário. A Copa do Mundo une o mundo como nada mais”, afirmou.
Já Ramirez destacou o significado pessoal de conduzir o show em um Mundial que terá os Estados Unidos e o México como países-sede.
“Cresci jogando futebol, então participar desse evento é a realização de um sonho”, disse.
Grandes atrações musicais
A programação musical contará com apresentação do tenor italiano Andrea Bocelli, um dos artistas clássicos mais reconhecidos do mundo. Ele dividirá o palco com o cantor britânico Robbie Williams, acompanhado pela cantora americana Nicole Scherzinger (ex-vocalista do grupo Pussycat Dolls).
Após o sorteio, o grupo Village People encerrará o espetáculo com o clássico Y.M.C.A. A Fifa ainda anunciará, posteriormente, os responsáveis por conduzir oficialmente o sorteio das seleções.
Brasil garantido como cabeça de chave
A Seleção Brasileira estará entre as cabeças de chave no sorteio. Atualmente em quinto lugar no ranking da Fifa, o time comandado por Carlo Ancelotti não corre risco de sair do top 9 até o evento, o que assegura sua posição no Pote 1, ao lado dos países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — e de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
Novo formato, mais jogos e mais seleções
A edição de 2026 marcará a estreia do novo modelo da Copa do Mundo, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros avançarão ao mata-mata. Ao todo, serão 104 partidas, um aumento de 40 jogos em relação à Copa do Catar, realizada em 2022.
Os anfitriões já têm suas posições definidas: México (Grupo A1), Canadá (B1) e Estados Unidos (D1). A partida inaugural está marcada para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.
Comentários
Cotidiano
Facat vai promover Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto
A Federação Acreana de Atletismo (Facat) promove no sábado, 6, a partir das 7h30, na pista do Sesi, o Campeonato Acreano Sub-23 e Adulto, no feminino e no masculino. O evento vai reunir os principais atletas acreanos nas disputas das provas de pista e campo.
“Vamos realizar mais uma competição importante na temporada. Deveremos ter mais de 100 atletas nas disputas”, comentou o presidente da Facat, João Jácome.
Torneios nacionais
Segundo João Jácome, os índices do Acreano serão válidos para os torneios regionais e nacionais na temporada de 2026.
“Temos atletas em condições de bater marcas. Garantir os competidores em eventos nacionais é muito importante para a nossa modalidade”, avaliou João Jácome.
Comentários
Cotidiano
Galvez perde para o Canaã na estreia da Supercopa Capital
O Galvez perdeu para o Canaã, do Distrito Federal, nesta terça,2, no estádio Dirceuzão, em Planaltina, Goiás, na estreia da Supercopa Capital Sub-17. Matheus marcou o gol do Canaã aos 36 minutos do segundo tempo.
Jogo equilibrado
O Galvez fez uma partida de muita marcação desde o início e anulou as principais jogadas do Canaã. Contudo, a equipe acreana não demonstrou força ofensiva e aos 36, do segundo tempo, o zagueiro Matheus subiu livre para escorar, de cabeça, uma cobrança de escanteio e definir o placar.
Outro jogo
No outro jogo do grupo G, o Atlético Goianiense derrotou o Coritiba por 1 a 0.
Próxima partida
O Galvez volta a campo na quinta, 4, às 8 horas(hora Acre), para enfrentar o Atlético Goianiense.
Comentários
Cotidiano
Joaquin Assaf disputa os 50 metros peito no Campeonato Brasileiro Júnior
Joaquin Assaf (Miragina) disputa nesta quarta, 3, a partir das 7 horas (hora Acre), na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, a primeira prova no Campeonato Brasileiro Júnior. O atleta da AABB vai nadar os 50 metros peito.
“Venho trabalhando forte desde o início da temporada e quero fechar o ano baixando marcas”, disse Joaquin Assaf.
Grande resultado
Segundo o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, a meta é lutar por resultados expressivos.
“O Joaquin chega no Brasileiro com índices importantes. Vamos esperar as disputas”, declarou Ricardo Sampaio.
Você precisa fazer login para comentar.