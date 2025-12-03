Fifa revela atrações para o sorteio da Copa do Mundo de 2026; veja nomes

A Fifa confirmou, nessa terça-feira (2), o time de artistas e apresentadores que estarão no sorteio da Copa do Mundo de 2026.

O evento acontecerá nesta sexta-feira (5), no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington D.C., nos Estados Unidos, às 14h (de Brasília).

O comando do sorteio ficará com a modelo e apresentadora Heidi Klum, vencedora do Emmy, e o ator e comediante Kevin Hart. O ator e produtor Danny Ramirez também participará da apresentação, ficando responsável pela interação com lendas do futebol e público presentes no local.

Klum retorna ao palco do sorteio da Copa do Mundo após participar da edição de 2006, na Alemanha.

“Estar novamente no evento, 20 anos depois, é extraordinário. A Copa do Mundo une o mundo como nada mais”, afirmou.

Já Ramirez destacou o significado pessoal de conduzir o show em um Mundial que terá os Estados Unidos e o México como países-sede.

“Cresci jogando futebol, então participar desse evento é a realização de um sonho”, disse.

Grandes atrações musicais

A programação musical contará com apresentação do tenor italiano Andrea Bocelli, um dos artistas clássicos mais reconhecidos do mundo. Ele dividirá o palco com o cantor britânico Robbie Williams, acompanhado pela cantora americana Nicole Scherzinger (ex-vocalista do grupo Pussycat Dolls).

Após o sorteio, o grupo Village People encerrará o espetáculo com o clássico Y.M.C.A. A Fifa ainda anunciará, posteriormente, os responsáveis por conduzir oficialmente o sorteio das seleções.

Brasil garantido como cabeça de chave

A Seleção Brasileira estará entre as cabeças de chave no sorteio. Atualmente em quinto lugar no ranking da Fifa, o time comandado por Carlo Ancelotti não corre risco de sair do top 9 até o evento, o que assegura sua posição no Pote 1, ao lado dos países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — e de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Novo formato, mais jogos e mais seleções

A edição de 2026 marcará a estreia do novo modelo da Copa do Mundo, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados e os oito melhores terceiros avançarão ao mata-mata. Ao todo, serão 104 partidas, um aumento de 40 jogos em relação à Copa do Catar, realizada em 2022.

Os anfitriões já têm suas posições definidas: México (Grupo A1), Canadá (B1) e Estados Unidos (D1). A partida inaugural está marcada para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

