Fifa irá investigar acesso de ‘chef da carne de ouro’ ao campo na final da Copa do Mundo

Salt Bae, churrasqueiro turco, conseguiu entrar em campo, tirar fotos e segurar o troféu do Mundial

Logo após o título da Argentina na Copa do Mundo do Catar, uma cena chamou a atenção de quem presenciou a festa dos jogadores no estádio Lusail, em Doha. A presença “invasiva” do chef de cozinha Salt Bae incomodou boa parte dos atletas, que foram “perseguidos” pelo turco para tirar uma foto com o troféu. Após o desenrolar da polêmica, a Fifa decidiu abrir uma investigação para descobrir como ele teve acesso ao campo. A informação é do jornal inglês Sky Sports.

O empresário — que se chama Nusret Gökçe mas é mais conhecido como Salt Bae — tirou fotos com jogadores e até segurou a taça da Copa, mesmo sem ser uma autoridade pública nem um dos jogadores campeões. Salt Bae fez cinco publicações nas quais exaltava a conquista da Argentina, apesar de ser turco e sempre aparecer “dando moral” aos jogadores e artistas famosos de diversas nacionalidades.

O empresário também “correu” para conseguir uma foto com Messi. Um vídeo que mostra Salt Bae “correndo atrás” de Messi repercutiu por causa da reação do jogador, que parecia se recusar a atender ao pedido do turco.



Nusret ainda fez vídeos com Dí Maria e Christian Romero. Esse último acabou entregando a taça na mão do empresário, em um “descuido”. Salt Bae aproveitou o momento para garantir um registro sozinho com a Copa.

Quem é Salt Bae?

Conhecido como Salt Bae, o turco Nusret Gökçe se popularizou em 2017 com vídeos em que faz bifes e os entrega a seus clientes. Desde então, ele protagonizou encontros com famosos das mais diversas áreas e acumula, hoje, quase 50 milhões de seguidores no Instagram.



O jeito que Salt Bae finaliza a carne, com uma vestimenta específica — com destaque para os óculos de sol e o gesto com as mãos — fez tornou dele uma celebridade. Sua churrascaria no Catar atraiu clientes famosos, incluindo jogadores de futebol. Alguns integrantes da seleção brasileira e de outras seleções visitaram o local durante a Copa.

