Fiéis de Brasiléia revivem paixão de Cristo em Via Sacra emocionante nesta Sexta-Feira Santa

Procissão com 14 estações reflexivas parte às 6h da Paróquia Nossa Senhora das Dores, unindo comunidade em momento de fé e penitência

Nesta Sexta-Feira da Paixão (18), a comunidade católica de Brasiléia se reunirá para uma das tradições mais marcantes da Semana Santa: a Via Sacra.

Organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Dores, a celebração convida os fiéis a reviverem o caminho de Cristo rumo ao Calvário através de 14 estações reflexivas, abordando temas como esperança, ecologia integral e o Ano Jubilar.

“É um momento único de renovação da fé, onde vivenciamos coletivamente o mistério da redenção”, destacou, Padre Robson Eudes da Costa.

A concentração começará às 6h em frente à paróquia, (rua Genny Assis, sub-esquina com a rua Odilon Pratagi), seguida por uma procissão pelas ruas centrais até o retorno à igreja matriz, onde será realizada a bênção final.

Com participação aberta a todos, o evento reforça os laços comunitários e a espiritualidade na fronteira.

“Só quem vive essa experiência entende sua força transformadora”, compartilha um devoto local. A programação integra as celebrações pascais da região.

A Via Sacra: Reflexões sobre o caminha de Jesus ao calvário

A Via Sacra, também conhecida como Via Crucis, é uma prática cristã especialmente comum durante a Quaresma que recria o caminho que Jesus percorreu carregando a Cruz desde o Pretório de Pilatos até o Calvário, onde foi crucificado. Essa jornada é marcada por estações que representam eventos significativos desse percurso, convidando os fiéis a refletir sobre o sofrimento e a redenção através da paixão de Cristo.

As origens da Via Sacra remontam aos primeiros séculos do Cristianismo, quando os peregrinos visitavam Jerusalém para seguir os passos de Jesus. No entanto, foi no século XV que a prática se popularizou, com a instalação de estações fixas em Igrejas e espaços religiosos, permitindo que os fiéis recriassem esse trajeto mesmo sem estar fisicamente em Jerusalém.

O termo “Via Sacra” significa “Caminho Sagrado”, enquanto “Via Crucis” se traduz como “Caminho da Cruz”. Ambos os termos capturam a essência dessa prática, que é uma peregrinação espiritual em que os participantes são convidados a acompanhar Jesus em sua jornada rumo ao sacrifício redentor.

A Via Sacra é composta por 14 estações, cada uma representando um episódio específico da paixão de Cristo. Essas estações incluem passagens bíblicas, tradições da Igreja e elementos simbólicos que ajudam os fiéis a meditar sobre o significado da morte e ressurreição de Jesus.

A seguir, uma breve descrição de cada estação, juntamente com as passagens bíblicas associadas:

Jesus é condenado à morte (Mt 27, 22-26): Pilatos, pressionado pela multidão, lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado.

Jesus carrega a cruz (Jo 19, 16-17): Jesus é carregado com a Cruz às costas em direção ao Calvário.

Jesus cai pela primeira vez (Is 53, 4-6): Sob o peso da cruz, Jesus cai pela primeira vez.

Jesus encontra sua Mãe Maria (Jo 19, 25-27): Maria encontra-se com Jesus durante sua caminhada para o Calvário.

Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a Cruz (Mc 15, 21): Simão é obrigado a ajudar Jesus na carga da Cruz.

Verônica limpa o rosto de Jesus (tradição): Uma mulher chamada Verônica limpa o rosto de Jesus com seu véu, e a imagem de seu rosto é impressa no tecido.

Jesus cai pela segunda vez (Is 53, 4-6): Jesus, exausto, cai novamente sob o peso da Cruz.

Jesus encontra as mulheres de Jerusalém (Lc 23, 27-31): Jesus dirige palavras de conforto às mulheres que lamentam por ele.

Jesus cai pela terceira vez (Is 53, 4-6): Jesus cai pela última vez antes de chegar ao Calvário.

Jesus é despojado de suas vestes (Jo 19, 23-24): Os soldados tiram as vestes de Jesus e as dividem entre si.

Jesus é pregado na Cruz (Lc 23, 33): Jesus é crucificado entre dois criminosos.

Jesus morre na Cruz (Lc 23, 44-46): Jesus entrega seu espírito ao Pai.

Jesus é descido da Cruz e entregue a Maria (Jo 19, 38-42): O corpo de Jesus é retirado da Cruz e entregue a sua mãe.

Jesus é sepultado no túmulo (Mt 27, 57-61): O corpo de Jesus é colocado no túmulo, onde permanece até sua ressurreição.

A prática da Via Sacra é uma oportunidade para os fiéis refletirem sobre o significado mais profundo da paixão de Cristo em suas próprias vidas.

Ao acompanhar Jesus em seu caminho de sofrimento e redenção, os batizados são convidados a considerar o sacrifício de Jesus como um ato de amor incondicional e uma fonte de esperança e salvação.

Além disso, as estações da Via Sacra também convidam os fiéis a refletir sobre o sofrimento humano em geral e a buscar maneiras de aliviar o sofrimento dos outros, seguindo o exemplo de Jesus, que carregou sua Cruz com dignidade e compaixão.

Em conclusão, a Via Sacra é mais do que uma simples prática religiosa; é uma jornada espiritual que permite aos fiéis mergulharem nas profundezas do amor e da misericórdia de Deus manifestados na paixão e morte de Jesus Cristo.

Ao meditar sobre as estações da Via Sacra, os batizados são convidados a renovar sua fé, fortalecer sua devoção e comprometer-se a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo em suas vidas diárias.

