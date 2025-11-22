FICCO apreende 480 kg de cocaína em navio fundeado próximo ao Porto de Santana, no Amapá

Drogas estavam escondidas em compartimentos clandestinos; embarcação seguia para o Oriente Médio

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (21), cerca de 480 quilos de cocaína em um navio de bandeira portuguesa fundeado próximo ao Porto de Santana, a aproximadamente 20 quilômetros de Macapá. A embarcação tinha como destino final o Oriente Médio.

Segundo a Polícia Federal, a operação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência destinado a impedir o envio de drogas ao exterior pela Amazônia, região frequentemente utilizada como rota logística por organizações criminosas.

Durante a inspeção, os agentes encontraram compartimentos clandestinos na embarcação, onde estavam escondidos centenas de tabletes da droga. Todo o material apreendido foi levado para a Superintendência Regional da PF no Amapá, onde passará por perícia.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento e possíveis integrantes da organização criminosa envolvida.

A ação foi conduzida pela FICCO/AP, composta por Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal do Amapá, com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA) do estado.

