FICCO apreende 480 kg de cocaína em navio fundeado próximo ao Porto de Santana, no Amapá

Publicado

5 horas atrás

em

Drogas estavam escondidas em compartimentos clandestinos; embarcação seguia para o Oriente Médio

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (21), cerca de 480 quilos de cocaína em um navio de bandeira portuguesa fundeado próximo ao Porto de Santana, a aproximadamente 20 quilômetros de Macapá. A embarcação tinha como destino final o Oriente Médio.

Segundo a Polícia Federal, a operação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência destinado a impedir o envio de drogas ao exterior pela Amazônia, região frequentemente utilizada como rota logística por organizações criminosas.

Durante a inspeção, os agentes encontraram compartimentos clandestinos na embarcação, onde estavam escondidos centenas de tabletes da droga. Todo o material apreendido foi levado para a Superintendência Regional da PF no Amapá, onde passará por perícia.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento e possíveis integrantes da organização criminosa envolvida.

A ação foi conduzida pela FICCO/AP, composta por Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal do Amapá, com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA) do estado.

Acre termina em 4º na disputa do Goalball nas Paralimpíadas Escolares

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto divulgação: Kaleb, Vitor, Pedro e o professor Onassis na disputa do goalball em São Paulo

A Seleção Acreana perdeu para a Bahia por 12 a 6 nesta sexta, 21, e terminou na 4ª colocação na disputa do goalball das Paralimpíadas Escolares, competição realizada em São Paulo.

“Iniciamos o trabalho no goalball há três meses e disputar medalha foi um grande resultado. Queríamos o bronze, mas o Kaleb, o Pedro e o Vitor merecem todos os elogios pelo desempenho”, declarou o professor Onassis Brito.

1ª vez do Acre

O Acre disputou pela primeira vez o torneio de goalball na fase nacional das Paralimpíadas.

“Os alunos são do Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco e a cada competição estamos elevando o nosso nível em todas as modalidades. Isso é importante sob todos os aspectos para as nossas crianças”, afirmou Onassis Brito.

COPMBM derrota a Chapecoense e conquista vaga na 2ª fase

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: COPMBM segue na disputa do título do Sub-13

O COPMBM derrotou a Chapecoense por 2 a 1 nesta sexta, 21, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

Na outra partida da rodada, o Xavier Maia venceu o PSG por 3 a 1.

Dois confrontos

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais dois confrontos neste sábado, 22, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Santinha enfrenta o Botafogo.

Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar vagas nas semifinais

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Estadual Sub-14 terá jogos importantes, no Florestinha

Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar neste sábado, 22, a partir das 8h30, no Florestinha, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-14.

O Preventório enfrenta a AFEX na abertura da rodada e na sequência o Grêmio Xapuriense joga contra o Real Sociedade.

A competição está sendo disputada em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase decisiva.

