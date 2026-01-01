Brasil
Ficco/AM prende brasileiro com R$ 800 mil em espécie por suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos
Homem foi detido ao sair de agência bancária em Manaus; polícia investiga origem dos valores e possível vínculo com crimes contra a administração federal
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (Ficco/AM) prendeu em flagrante, um cidadão por suspeita de lavagem de dinheiro, com indícios de desvio de recursos públicos federais. O homem foi detido ao sair de uma agência bancária em Manaus transportando aproximadamente R$ 800 mil em espécie.
A ação foi resultado de denúncias e trabalho de inteligência. O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde estão sendo adotados os procedimentos legais cabíveis. As investigações seguem para apurar a origem dos valores e eventuais ligações com crimes contra a administração pública.
A Ficco/AM é composta por Polícia Federal, PRF, Secretaria de Segurança do AM, Polícia Civil, Polícia Militar e órgãos de inteligência e penitenciária. A força atua na integração de informações e no combate qualificado ao crime organizado no estado.
Confira os 10 feriados nacionais e 9 pontos facultativos de 2026
Calendário oficial tem 10 feriados e 9 pontos facultativos; apenas um feriado cai no fim de semana, a Proclamação da República (15 de novembro, domingo)
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou a portaria que estabelece os feriados nacionais e pontos facultativos para 2026. O calendário oficial inclui 10 feriados e 9 pontos facultativos, abrangendo datas cívicas e religiosas, além de períodos como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo. Apenas um feriado cairá no fim de semana: a Proclamação da República, em 15 de novembro, que será num domingo.
A portaria determina que as datas devem ser observadas pelos órgãos da administração pública federal, sem comprometer serviços essenciais à população. Fica vedada a antecipação de pontos facultativos em desacordo com a norma, e apenas feriados estaduais (data magna) e municipais (centenários) poderão ser adotados localmente. A medida visa garantir uniformidade e organização no funcionamento dos serviços públicos ao longo de 2026.
Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026:
- 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);
- 16 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
- 17 de fevereiro, carnaval (ponto facultativo);
- 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);
- 3 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);
- 20 de abril (ponto facultativo);
- 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);
- 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
- 4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);
- 5 de junho (ponto facultativo);
- 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);
- 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
- 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
- 2 de novembro, Finados (feriado nacional);
- 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);
- 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
- 24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h);
- 25 de dezembro, Natal (feriado nacional); e
- 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h).
Venezuelano ataca homem a facão em tentativa de homicídio na virada do ano em Porto Velho
Crime ocorreu no bairro Aponiã; vítima foi socorrida com corte profundo na perna. Autor fugiu e não foi localizado
Uma tentativa de homicídio marcou a virada do ano em Porto Velho, Rondônia. Na madrugada desta quinta-feira (1º), um homem foi atacado a facão por um indivíduo de nacionalidade venezuelana na Rua Daniela com Antônio Maria Valença, no bairro Aponiã. Segundo testemunhas, o agressor chegou de moto, desferiu um golpe que causou um corte profundo na perna da vítima e fugiu.
Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu o homem, que foi encaminhado ao Hospital João Paulo II. O suspeito não foi localizado pela polícia, e as motivações do ataque ainda são investigadas. O caso reforça a preocupação com a violência em áreas urbanas no início de 2026.
Presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, agradece ao povo acreano e deseja um 2026 de realizações
Em mensagem nas redes sociais, parlamentar encerra 2025 com votos de bençãos e prosperidade para o novo ano
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, usou suas redes sociais para agradecer ao povo acreano e fazer votos de um ano novo abençoado. Em publicação feita nesta quinta-feira (31), ele escreveu: “Obrigado por 2025. Que Deus abençoe nosso ano novo! Que venha 2026 de muitas realizações”.
A mensagem reflete o encerramento do ciclo legislativo e a expectativa em relação ao novo ano, que será marcado por eleições em todo o país e definições importantes no cenário político acreano. A publicação do parlamentar teve engajamento de apoiadores e seguidores nas redes.
