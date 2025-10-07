Fibra ótica rompe e deixa Cruzeiro do Sul sem telefonia do Samu

O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, participou, na tarde desta segunda-feira, 6, do lançamento e implementação dos programas #TamoJunto e Elos – Construindo Coletivos, iniciativas voltadas à prevenção do uso de drogas e à promoção da saúde emocional entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Acre, em Rio Branco.

Desenvolvidos em parceria pelas secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), de Educação e Cultura (SEE) e de Saúde (Sesacre), os programas integram uma estratégia de cuidado e proteção à infância e à adolescência, com foco na redução de vulnerabilidades, no fortalecimento de vínculos comunitários e na valorização de ambientes escolares saudáveis.

Segundo o chefe do Executivo estadual, o principal objetivo da implantação dos projetos é evitar que os jovens acreanos se desviem dos estudos e sigam caminhos que comprometam seu futuro.

“Esse é um passo importante que o governo está dando. Prevenir é salvar vidas, e a ideia é levar esses programas para o interior do estado o quanto antes. Eles vêm para mostrar às juventudes os riscos que as drogas apresentam. É um mal que atinge muitas famílias e, com a prevenção precoce, conseguimos mudar essa realidade”, pontuou o governador.

O #TamoJunto é voltado exclusivamente a estudantes do Ensino Fundamental 2, especificamente do 7º ano, com foco no desenvolvimento de habilidades de vida, autoestima, comunicação e enfrentamento à pressão de grupos, visando coibir práticas ilegais relacionadas ao uso de substâncias ilícitas.

Por sua vez, o Elos – Construindo Coletivos tem foco na prevenção junto às séries iniciais do Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, com ênfase na convivência, na construção de valores e no fortalecimento dos vínculos sociais e familiares.

Titular da SEASDH, a vice-governadora Mailza Assis destacou que a iniciativa foi construída de forma colaborativa, com o envolvimento de diversas pessoas, para garantir uma implementação bem-sucedida nas escolas e assegurar que o conteúdo dos programas dialogue da maneira correta com as crianças e os adolescentes.

“A integração com outras secretarias é fundamental, porque não fazemos nada sozinhos. É essencial que todos os secretários estejam com suas pastas alinhadas e trabalhando pelo mesmo objetivo. Temos cumprido o nosso papel, enquanto gestores, de implementar políticas públicas que alcancem toda a nossa população”, ressaltou Mailza.

Protagonismo

De acordo com a SEASDH, os dois programas são embasados em evidências científicas e integram a Política Nacional de Prevenção, além de contribuírem para o fortalecimento do protagonismo juvenil e para o desenvolvimento de habilidades para a vida.

Entre os dias 19 e 20 de agosto deste ano, professores e gestores das escolas que irão implementar os programas receberam a capacitação necessária para atuar com uma metodologia inédita. As aulas foram ministradas pela SEE.

Paulina Karoline dos Santos, aluna do 8º ano da Escola Estadual Maria Chalub Leite, uma das unidades que receberão os programas, acredita que esse momento representa uma oportunidade de transformar o futuro dos estudantes.

“Os programas têm um objetivo comum: construir um futuro melhor para a nossa população. Isso significa que governo e comunidade caminham lado a lado, agindo de forma conjunta. Quando trabalhamos juntos, cada conquista se torna mais duradoura. O progresso se faz com diálogo e respeito. ‘Tamo junto’”, declarou.

O gestor da Educação do Acre, Aberson Carvalho, reforçou: “Dizer ‘não’ é fundamental. Preparar nossas crianças para o futuro é de extrema importância. A idade em que elas estão é justamente aquela em que podem se sentir tentadas a experimentar substâncias ilícitas, por isso é o momento certo de dar-lhes a voz para recusar.”

