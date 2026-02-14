Fiat Uno capota na AC-475, próximo a frigorífico em Acrelândia

A primeira noite do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026, realizada nesta sexta-feira (13), foi marcada não apenas pela animação e pela valorização da cultura popular, mas também por importantes ações de cuidado com a saúde da população. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esteve presente no circuito da folia com atividades de prevenção e orientação.

Durante a ação, as equipes realizaram a distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e orientações sobre o uso do autoteste de HIV. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, especialmente em um período de grande concentração de pessoas, como o Carnaval.

Além da entrega dos insumos, os profissionais de saúde conversaram com os foliões, tiraram dúvidas e explicaram a importância da prevenção combinada, do uso correto do preservativo e do diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a relevância da ação durante um dos maiores eventos populares da capital.

“O Carnaval é um momento de alegria e celebração, mas também exige responsabilidade. A Secretaria Municipal de Saúde está presente para garantir que a população tenha acesso à informação e aos insumos de prevenção. Nosso objetivo é cuidar das pessoas e promover uma folia segura, com mais consciência e saúde para todos”, afirmou Biths.

A iniciativa foi bem recebida pelo público. O folião Ramon Matias avaliou de forma positiva a presença da saúde no evento.

“Eu acho muito importante essa iniciativa da Saúde, estar realizando a entrega de preservativos para a população. Por ser uma festa popular, as pessoas têm que se proteger das doenças. Então essa iniciativa tem que partir mesmo do poder público, para deixar o povo protegido. De zero a dez, eu dou nota dez, com certeza”, destacou.

Quem também aprovou a ação foi o autônomo Nélio Oliveira, que ressaltou o caráter educativo da iniciativa.

“Eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho, porque isso é muito importante para a gente se prevenir. Está tendo muitos casos de ISTS, principalmente entre os jovens, e esse alerta sobre o uso do preservativo é de grande importância. A Prefeitura está de parabéns por essa iniciativa”, avaliou.

As ações seguem ao longo das cinco noites do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria 2026, reafirmando o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o bem-estar da população, mesmo em momentos de festa e celebração.













Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

