FGC antecipa pagamento de até R$ 1 mil a clientes do Will Bank

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) decidiu antecipar o pagamento da garantia para clientes da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (Will Bank) que tenham até R$ 1 mil a receber. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (13/2) e ocorre antes da conclusão da consolidação da base de credores, que ainda está em andamento.

Podem solicitar o pagamento antecipado os clientes que mantinham relação direta com o Will Bank e possuam valores de até R$ 1 mil. O pedido deve ser feito no aplicativo da própria instituição.

Já os clientes que adquiriram produtos garantidos pelo FGC por meio de plataformas de investimentos, ou que tenham valores acima de R$ 1 mil, precisarão aguardar a finalização da consolidação das informações. Nesses casos, a solicitação deverá ser realizada pelo aplicativo do FGC, que deve liberar a opção nos próximos dias.

Como funciona o FGC

O FGC é uma entidade privada formada por recursos depositados periodicamente pelas instituições financeiras associadas — entre elas a Caixa Econômica Federal, além de bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento.

As instituições realizam depósitos mensais equivalentes a 0,01% (um ponto-base) sobre o saldo dos depósitos elegíveis. Esse fundo funciona como uma espécie de seguro para clientes e investidores do Sistema Financeiro Nacional, garantindo o ressarcimento em caso de falência da instituição financeira.

O valor máximo coberto é de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição financeira. Entre os produtos garantidos estão, por exemplo, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs).

Atualmente, o FGC conta com mais de 220 instituições financeiras associadas.

Como solicitar o ressarcimento

Pessoas físicas

O pedido deve ser feito pelo aplicativo do FGC, disponível para IOS e Android.

Passo a passo:

Baixar o app do FGC na loja de aplicativos; Abrir o aplicativo e clicar em “não tenho cadastro”; Preencher os dados pessoais; Criar uma senha; Informar e-mail e aceitar a política de uso e privacidade; Inserir o código de validação enviado por e-mail; Realizar login com a senha cadastrada; Após o FGC receber a lista de credores, solicitar o pagamento da garantia.

Pessoas jurídicas

O representante da empresa deve solicitar a garantia pelo Portal do Investidor. Após o preenchimento das informações, o FGC enviará um e-mail com as orientações necessárias.

O pagamento será realizado por transferência para conta corrente ou poupança de mesmo CNPJ, em nome da empresa.

