FGC alerta clientes do Master sobre golpes em resgate de investimentos

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) fez um alerta para clientes do conglomerado do Banco Master, que estão aguardando o ressarcimento dos valores depositados ou investidos, a respeito de tentativas de golpes.

O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central (BC) no dia 18 de novembro de 2025 por suspeita de fraudes.

Práticas dos golpistas

Envio de e-mails, mensagens e outras comunicações falsas que simulam contatos institucionais.

Divulgação de links, páginas e aplicativos fraudulentos, criados para induzir vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou cadastrais.

Solicitação de pagamentos indevidos ou antecipados, sob falsas promessas de benefícios, liberações de valores ou agilização de processos.

Uso indevido de ferramentas de recuperação de senha e disparo de mensagens com links maliciosos.

Circulação de aplicativos não oficiais em plataformas digitais, que comprometem a segurança das informações.

“O Fundo Garantidor de Créditos – FGC, em conjunto com a ABBC, ABBI, ABDE, Acrefi, Febraban e Zetta, alerta para a ocorrência de tentativas de fraudes e golpes no processo de pagamento de garantias de instituições liquidadas pelo Banco Central do Brasil”, divulgou o fundo em uma nota pública.

Conforme a instituição garantidora, os golpistas têm se valido do nome do FGC e outras instituições do sistema financeira para tentar usufruir vantagens indevidas.

“Golpistas têm utilizado indevidamente o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais, com o objetivo de enganar e causar prejuízos a depositantes e investidores do sistema bancário”, completa a nota.

O ressarcimento dos clientes do Master começou no último dia 19 e já dispensou mais de R$ 26 bilhões. Valor estimado para as coberturas é maior do que R$ 40,6 bilhões.

Ressarcimento

O único caminho para pedir o resgate é acionar o FGC, por meio do aplicativo da própria instituição. A ferramenta está disponível nas plataformas IOS e Android.

Veja passo a passo:

Baixar app do FGC na loja de aplicativos do celular, seja ela IOS ou Android;

Abrir o app e clicar na opção “não tenho cadastro”;

Preencha o cadastro com os dados pessoais;

Depois do cadastro, é necessário criar uma senha;

Na sequência, é pedido que o usuário informe um e-mail e aceite a política de uso e privacidade;

Após continuar, o usuário precisa informar no app o código de validação, que será enviado no e-mail;

Com os passos do cadastro feitos, é necessário voltar e realizar o login com a senha utilizada no cadastro.

Na sequência, é necessário efetivar o pedido de ressarcimento e apresentar documentos pessoais, como CPF e RG.

Pedido de ressarcimento para pessoas jurídicas

O representante da empresa deve solicitar a garantia do FGC pelo Portal do Investidor;

Depois do preenchimento das informações, o FGC deve enviar um e-mail com os passos necessários;

O pagamento é feito por transferência para uma conta corrente ou poupança, de mesmo CNPJ, em nome da empresa.

O FGC

A cobertura do FGC protege até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado, com um teto de R$ 1 milhão a cada período de quatro anos. A garantia cobre investimentos em conta-corrente, conta-poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD.