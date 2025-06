FFAC reprograma competições para a temporada de 2026

Durante entrevista ao programa Boa Conversa – Edição Aleac, concedida na saída da Caravana pela BR-364, o governador do Acre, Gladson Cameli, fez nesta quinta-feira, 05, um apelo direto ao governo federal e às lideranças políticas do estado pela união de esforços em prol da recuperação da rodovia, que corta o Acre de Rio Branco a Cruzeiro do Sul.

Cameli destacou a importância estratégica da estrada não apenas para o escoamento da produção e eventos econômicos como a Expoacre, mas também para garantir o direito de ir e vir da população.

“Unir nossos esforços e tentar sensibilizar cada vez mais o governo federal à importância que é a BR-364. Eu não irei [para a caravana], mas vir aqui reafirmar aquilo que o governo do Estado puder fazer para que a BR-364 melhore as condições dela, até porque nós temos aí a Expoacre Juruá, a Expoacre 2025, que é 50 anos, que será aqui na nossa capital, vários eventos e fora o direito de ir e vir das pessoas. Eu não tenho dúvida que vai ter um efeito, e se agora o movimento vai ser político, de marcar uma posição, até porque o governo federal tem que ter esse olhar especial aqui para o Acre, nós estamos no verão. Não podemos perder mais um dia de verão”, ressaltou.

O governador ressaltou que não se trata apenas de discursos, mas de ação concreta, especialmente neste período de verão amazônico, quando as condições climáticas favorecem a realização de obras. “E não adianta a gente querer arrumar culpado, mas nós precisamos unir as forças mesmo e dizer que o Acre está aqui e precisamos desse apoio para que não possamos perder um dia de verão”, pontuou.

Questionado sobre o papel da bancada federal e a articulação para destinar emendas parlamentares à recuperação da estrada, Cameli foi enfático ao defender maior protagonismo dos representantes acreanos no Congresso Nacional. “Rapaz, eu acredito. E até porque a bancada federal, que são oito deputados, três senadores da república, tem todas as condições, nós temos um senador da república que é do PSD, que é o senador Sérgio Petecão, com o qual o ministro de transporte é do PSD [O ministro dos transportes Renan Filho é do MDB]. Então, a gente precisa o quê? Sensibilizar e ter esse olhar. Agora, o que nós não podemos aceitar é que venham cuidar da BR-364 a partir da última semana que acabar o verão”, salientou.

Ao relembrar seu tempo como senador, Cameli reforçou que a discussão sobre a reconstrução da BR-364 é antiga e que é hora de parar os discursos e colocar os projetos em prática. “É, porque desde quando eu era senador, estão se falando na reconstrução da BR. Eu ainda era senador. Então, nós precisamos o quê? Parar o discurso e executar. Porque não é justo dizer que o projeto, dez anos para fazer um projeto, é a mesma coisa que o Estado. A burocracia nos impede, a vontade política também às vezes nos impede de fazer alguma ação, mas que chegou o momento, sem criticar, não estou criticando, estou querendo soluções, ajudar para que a gente possa criar soluções nos repórteres”, finalizou.

