Cotidiano

FFAC realiza ajustes na tabela do Campeonato Estadual

Publicado

14 minutos atrás

em

FFAC realiza ajustes na tabela do Campeonato Estadual

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre(FFAC) realizou ajustes na tabela da primeira fase do Campeonato Estadual Sicredi 2026 para atender um pedido do Independência.

“O Independência joga contra o Águia, em Marabá, no Pará, nesta quarta(25) pela Copa do Brasil e retorna na sexta(27). A partida contra a Adesg estava programada para sábado(28), mas fizemos a mudança para segunda(2)”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Jogo da TV

A partida entre Vasco e Galvez marcada para quinta, 26, será disputada no sábado, 28, às 15 horas, no Tonicão.

“Precisamos realizar ajustes nas duas últimas rodadas. Vasco e Galvez mudou por causa da televisão e por isso o jogo vai ser realizado no sábado”, afirmou Leandro Rodrigues.

Últimos jogos

Humaitá x São Francisco

Nesta terça, 24, a partir das 18 horas, Arena da Floresta

Galvez x Vasco

No sábado, 28, às 15 horas, na Arena da Floresta

Adesg x Independência

Na segunda, 2, às 18 horas, no Tonicão

São Francisco x Vasco

Independência x Galvez

Na quinta, 5, a partir das 17 horas, na Arena

Humaitá x Rio Branco

Santa Cruz x Adesg

No sábado, 7, a partir das 15 horas, no Tonicão

Cotidiano

TJD programa para sexta o julgamento “caso Manga”

Publicado

10 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Manga foi pré-relacionado pelo Vasco sem cumprir suspensão

O Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para sexta, 27, às 15 horas, na sede da FFAC, o julgamento do “caso Manga”.

Entenda o caso

A Adesg impetrou um recurso contra o Vasco no dia 28 de janeiro no TJD da FFAC com base no Art. 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva(CBJD) por ter supostamente relacionado o atleta Matheus da Silva Azeredo Brandão(Manga) na partida do dia 24 de janeiro pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Vasco venceu a partida por 3 a 1 e os dirigentes do Leão trabalham pela perda dos pontos.

Suspenso pelo São Francisco

O meia Manga foi expulso nas finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão de 2025 quando atuava pelo São Francisco. O atleta foi julgado no processo 115 de 2025 e suspenso por dois jogos.

“O atleta não podia ser relacionado antes de cumprir a punição como consta nos documentos anexos ao recurso e por isso resolvemos entrar com ação no TJD”, explicou o advogado da Adesg, Atevaldo Santana.

Complica o Vasco

Faltando dois jogos para o fechamento da fase de classificação do Campeonato Estadual, o Vasco ocupa a 6ª colocação somando 4 pontos. Se perder os pontos da vitória, o Vasco vai para a lanterna do Estadual com 1 ponto e passa a correr um sério risco de rebaixamento.

Cotidiano

Humaitá joga contra o São Francisco e pode assumir liderança

Publicado

13 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: O volante Kaike(5) é uma peça importante no Humaitá

O Humaitá joga contra o São Francisco nesta terça, 24, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 e se vencer assumirá a liderança.

Humaitá

O técnico Rogério Pina poderá contar com elenco completo. Contudo, o comandante do Tourão deixou para confirmar os titulares somente na Arena.

O meia Everthon completamente recuperado de uma lesão no tornozelo, pode ser a novidade da equipe para começar o jogo.

São Francisco

O São Francisco, último colocado somando 3 pontos, precisa vencer para seguir com chances de disputar o Estadual da 1ª Divisão em 2027.

O técnico Daniel Pereira deixou o comando Católico e a equipe terá um treinador interino na partida.

No comando

Fabio Santos apita Humaitá e São Francisco. Renô Lorêdo e Verônica Severino serão os auxiliares.

Cotidiano

Uemensor Alencar disputa prova do Hyrox Brasil em Fortaleza

Publicado

16 minutos atrás

em

24 de fevereiro de 2026

Por

Foto arquivo pessoal: Uemensor fecha a preparação nesta quarta(25)

O acreano Uemensor Alencar(Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer e Unimed/Rio Branco) disputa no sábado, 28, no Centro de Convenções, em Fortaleza, no Ceará, a primeira prova do Hyrox Brasil em 2026. O atleta vem realizando treinamentos de segunda a sábado, duas horas por dias, e a meta é chegar em excelente nível para a disputa.

“Venho treinando forte e estou bem confiante. A prova é bem desgastante e por isso é fundamental trabalhar duro durante a preparação”, declarou Uemensor Alencar.

Na Open 

Uemensor Alencar, 28, vai competir na categoria Open para atletas até 30 anos.

“Essa categoria é fortíssima. É preciso fazer as provas da maneira correta e pretendo conquistar um grande resultado”, afirmou o acreano.

O que é o Hyrox?

O Hyrox é uma competição mundial de “fitness racing”, que combina corrida com exercícios funcionais, ganhando grande popularidade como modalidade de treino no Brasil e no mundo. A prova consiste em 8 km de corrida (1 km antes de cada estação) alternados com 8 exercícios funcionais, como sled push, burpees e wall balls. É acessível a todos os níveis de condicionamento, focando na resistência e força.

