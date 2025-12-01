FFAC programa semifinais do Campeonato Estadual Sub-14

O elenco do Santa Cruz realiza nesta segunda, 1º de dezembro, exames físicos e médicos, e começou, foram do gramado, a preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. A Capivara estreia no Acreano no dia 12 de janeiro, no Tonicão, contra o Independência.

“Os jogadores estão chegando e neste primeiro momento serão realizadas avaliações. Esse trabalho é fundamental para podermos iniciar os trabalhos dentro do campo”, declarou o presidente do Santa Cruz, Léo Raches.

Comissão técnica definida

A comissão técnica do Santa Cruz vai ser formada pelo técnico Sandro Resende, o auxiliar Cristiano Menezes, o preparador físico João Paulo Santos, o treinador de goleiros Walter Clay e a fisioterapeuta Thaianny Santos.

Na quarta

Segundo Léo Raches, o primeiro trabalho físico com bola será realizado na quarta, 3, no CT do Cupuaçu.

“Vamos seguir o planejamento. Teremos uma competição muito difícil e por isso precisamos tomar as decisões da maneira correta”, afirmou o dirigente.

