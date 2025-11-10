FFAC programa rodada do Estadual Feminino na terça e na quarta

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) programou para terça, 11, e quarta, 12, na Arena da Floresta, as partidas da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

Andirá e Adesg fazem um confronto isolado na terça, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.

Na quarta, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o São Francisco enfrenta Sena Madureira e o Galvez joga contra a Assermurb.

