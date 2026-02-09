FFAC muda data, horário e local de jogos da 5ª rodada do Campeonato Acreano

A Federação de Futebol do Acre (FFAC) anunciou a alteração no confronto entre Independência e Vasco-AC, válido pela abertura da quinta rodada do Campeonato Acreano Série A. A partida, que estava marcada para segunda-feira (9), às 18h, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, foi remanejada para terça-feira (10), às 17h, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Segundo o GE-AC, a mudança também impactou o duelo entre Adesg e Rio Branco-AC, que será realizado no mesmo dia e local. Com o novo ajuste na programação, a partida acontece logo em seguida, a partir das 19h.

De acordo com a FFAC, as alterações foram necessárias por adequação logística. O Estádio Florestão, também conhecido como Tonicão, está sem o laudo técnico atualizado do Corpo de Bombeiros e, por esse motivo, não pode receber público no momento.

Confira como ficou a programação: