Cotidiano
FFAC muda data, horário e local de jogos da 5ª rodada do Campeonato Acreano
Confrontos entre Independência x Vasco-AC e Adesg x Rio Branco-AC serão disputados na Arena da Floresta após problema de laudo no Florestão
Comentários
Cotidiano
Ivan Mazzuia pode mudar o Independência e fica em jogo decisivo
O técnico Ivan Mazzuia comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta segunda, 9, no Marinho Monte, e vai definir os titulares do Independência para a partida contra o Vasco. O jogo vai ser disputado nesta terça, 10, às 17 horas, na Arena da Floresta, e abre a 5ª rodada da fase do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
“Estou avaliando possíveis mudanças e ainda não existe uma definição. Precisamos ganhar o jogo”, declarou Ivan Mazzuia.
Léo Japão e Pitel
O zagueiro Léo Japão e o atacante Pitel, recuperados de lesão, são mais duas opções para o duelo diante do Vasco.
“Poder contar com o grupo completo é fundamental. O objetivo é ter um time forte para termos a possibilidade de vencer”, comentou o treinador.
Próximo do rebaixamento
O Independência quer a vitória para seguir com chances de classificação. Contudo, uma derrota ou empate diante do Vasco deixará o Independência próximo do rebaixamento.
Comentários
Cotidiano
Homem com mandado de prisão em aberto é preso durante patrulhamento no Centro de Rio Branco
Foragido era procurado por tráfico de drogas e furto; ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho
Uma ação da Polícia Militar do 1º Batalhão resultou na prisão de Edivaldo Duarte Braga, de 47 anos, na tarde deste domingo (8), nas proximidades do bairro Papouco, na região central de Rio Branco.
De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita e decidiu abordá-lo. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar o sistema de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Edivaldo.
A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho (RO), pelos crimes de tráfico de drogas e furto.
Diante da constatação, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais cabíveis.
Comentários
Cotidiano
Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Vitória, em Rio Branco
Acidente ocorreu no entroncamento da Rua Luiz Gonzaga com a Travessa Joaquim Macedo; vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Pronto-Socorro
O entregador Acsson Pereira da Silva, de 20 anos, e o casal Josué Gonçalves da Silva, de 26, e Ana Paula Barbosa Barroso, de 29 anos, ficaram feridos após um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (8), no entroncamento da Rua Luiz Gonzaga com a Travessa Joaquim Macedo, no bairro Vitória, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Acsson trafegava em uma motocicleta Honda PCX, de cor cinza e placa QWN-3G53, no sentido bairro–centro, quando Josué e Ana Paula, que seguiam em uma Yamaha Fazer, também de cor cinza e placa SQQ-6F62, invadiram a preferencial ao realizarem uma conversão sucessiva à direita, colidindo com a motocicleta do entregador.
Com o impacto da batida, Acsson perdeu a consciência e sofreu escoriações, além de cortes nos lábios e no rosto. Já Josué apresentou múltiplas escoriações, enquanto Ana Paula teve ferimento na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, foram enviadas ao local. Após os primeiros atendimentos, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, todas com estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito estiveram no local, isolaram a área e realizaram os procedimentos de praxe. Após a conclusão dos trabalhos, as motocicletas foram retiradas por amigos e familiares dos envolvidos.
Você precisa fazer login para comentar.