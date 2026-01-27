FFAC atende exigências do Corpo de Bombeiros e apresenta projeto com melhorias

Depois de duas semanas de trabalhos intensos dos engenheiros e arquitetos, o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, vai enviar nesta quarta, 28, um projeto com todas as exigências estabelecidas ao Corpo de Bombeiros.

“Entendo que agora estamos cumprindo todas as determinações para podermos receber o laudo. Realizamos todas as adequações e agora é esperar pela vistoria. O Corpo de Bombeiros não tem responsabilidade nenhuma com relação ao atraso do laudo. Equívocos cometidos pela federação acabaram atrasando a liberação”, explicou Adem Araújo.

Nova vistoria

Os técnicos do Corpo de Bombeiros devem realizar nesta quarta uma nova vistoria e existe a possibilidade do estádio Antônio Aquino Lopes (Tonicão) ser liberado para a presença dos torcedores.

“O ideal seria termos a liberação nesta quarta na abertura da terceira rodada. Se não for possível, estamos esperando ter a presença dos torcedores nos jogos de sábado”, afirmou o presidente.

