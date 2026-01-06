FFAC adia início do Campeonato Estadual por falta de laudo do Tonicão

A Federação de Futebol do Estado Acre(FFAC) adiou nesta terça, 6, o início do Campeonato Estadual. A competição deveria começar na segunda, 12, mas o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) não tem o laudo do Corpo de Bombeiros.

“Estamos trabalhando para a liberação do laudo dos Bombeiros desde o ano passado. Ficaram duas pendências e o primeiro projeto não foi aprovado. Apresentamos um segundo projeto e os Bombeiros ainda não responderam”, explicou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Estadual começa dia 15

A FFAC pediu ao governo do Estado a liberação da Arena da Floresta para começar o Estadual na quinta, 15, com rodada dupla: Independência x Santa Cruz, às 17 horas, e Galvez x São Francisco, às 19 horas.

“O governo do Estado autorizou extraoficialmente a liberação e estamos aguardando o documento. Essa é somente uma questão burocrática e o campeonato deve iniciar no dia 15”, afirmou Adem Araújo.

Complemento da 1ª rodada

A primeira rodada do Estadual 2026 será completada no sábado, 17, com mais dois jogos na Arena da Floresta. O Vasco enfrenta o Rio Branco, a partir das 15 horas, e a Adesg joga contra o Humaitá.

