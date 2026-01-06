Cotidiano
FFAC adia início do Campeonato Estadual por falta de laudo do Tonicão
A Federação de Futebol do Estado Acre(FFAC) adiou nesta terça, 6, o início do Campeonato Estadual. A competição deveria começar na segunda, 12, mas o estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão) não tem o laudo do Corpo de Bombeiros.
“Estamos trabalhando para a liberação do laudo dos Bombeiros desde o ano passado. Ficaram duas pendências e o primeiro projeto não foi aprovado. Apresentamos um segundo projeto e os Bombeiros ainda não responderam”, explicou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Estadual começa dia 15
A FFAC pediu ao governo do Estado a liberação da Arena da Floresta para começar o Estadual na quinta, 15, com rodada dupla: Independência x Santa Cruz, às 17 horas, e Galvez x São Francisco, às 19 horas.
“O governo do Estado autorizou extraoficialmente a liberação e estamos aguardando o documento. Essa é somente uma questão burocrática e o campeonato deve iniciar no dia 15”, afirmou Adem Araújo.
Complemento da 1ª rodada
A primeira rodada do Estadual 2026 será completada no sábado, 17, com mais dois jogos na Arena da Floresta. O Vasco enfrenta o Rio Branco, a partir das 15 horas, e a Adesg joga contra o Humaitá.
Cotidiano
Acre ocupa 25ª posição em ranking nacional de patentes concedidas em relação ao PIB
Levantamento do Centro de Liderança Pública aponta baixo desempenho do estado no pilar de Inovação do Ranking de Competitividade
Cotidiano
Ulisses Torres comanda treino técnico e muda programação
Ulisses Torres comandou um treino técnico nesta segunda, 5, no José de Melo, em mais uma treinamento do Rio Branco visando à disputa do Campeonato Estadual. O Estrelão tinha um amistoso programado nesta terça, 6, no Tonicão, contra o Independência, mas a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) não liberou o estádio porque o gramado recebe os últimos retoques para abertura da temporada de 2026.
“Fomos obrigados a mudar a nossa programação, mas vamos seguir trabalhando forte. A ideia é chegar com um time competitivo”, disse Ulisses Torres.
Dois reforços
A diretoria do Rio Branco deve apresentar nesta terça o lateral Pedro Lima e o volante Ericles. Os dois atletas estavam atuando no futebol do Piauí e chegam para ser titulares no Estrelão.
Cotidiano
Luiz Antônio Jerônimo fecha 2025 no top 5 de três provas no Brasileiro
Luiz Antônio Jerônimo (Be Strong, Dr. Juscelino, e o nutricionista Lucas Fernandes) fechou a temporada de 2025 como top 5 em três em nível nacional. O garoto da AABB é o 2º na prova dos 50 peito(31.49), 3º nos 100 peito(1:09.69) e 4º nos 50 livre(24.55).
“Foi uma grande temporada e esse é momento de agradecer aos meus pais por acreditarem e apoiarem sempre, os meus patrocinadores e aos meus treinadores”, disse Luiz Antônio Jerônimo.
Férias e metas
Luiz Antônio Jerônimo descansa no período de férias, mas tem metas bem definidas para 2026. O atleta quer seguir evoluindo e disputando as principais competições com possibilidades de lutar por medalhas.
Resultados expressivos
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA), professor Ricardo Sampaio ainda destacou as participações no torneio Norte, Nordeste/Nordeste e Jogos Escolares Brasileiros(Jeb´s).
“O Luiz é um atleta focado e trabalhador. Isso diz muito a respeito dos resultados na temporada. Terminar como um dos melhores do Brasil diz muito”, declarou Ricardo Sampaio.
