Feto é encontrado em caixa de esgoto de UPA em Rio Branco; polícia investiga caso

O futebol acreano não é para amadores. O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do CRAS), denunciou nesta sexta, 4, ao phdesporteclube.com.br as irregularidades para eleição da nova diretoria do clube. O pleito estava programado para Rua Dom Júlio Maria Mattiole, em Senador Guiomard, mas ao chegar no local da votação a residência estava fechada.

“A minha eleição foi realizada para comandar a Adesg ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano e não existia motivos para uma nova votação. Quando fiz o pedido para a prestação de contas da última gestão, os problemas começaram e por enquanto esses documentos não foram apresentados. Fui ao local da votação para acompanhar o pleito sendo realizado de maneira irregular e fiz questão de registrar a residência fechada. Essa é mais uma irregularidade de uma série”, declarou Paulinho do CRAS.

Na justiça

Paulo Roberto Silva vai entrar na justiça para fazer valer a eleição de janeiro de 2025.

“Temos todos os documentos provando a regularidade da minha eleição. Essa votação realizada nesta sexta convocada pelo senhor Antão Filho, meu vice-presidente, é completamente irregular e vou em busca dos meus direitos na justiça”, declarou o dirigente.

O outro lado

O presidente da Adesg, eleito na eleição desta sexta, Anthão Filho (Anthãozinho) confirmou a realização do pleito no endereço do edital em Senador Guiomard.

“Fui escolhido como novo presidente dentro das normas do estatuto da Adesg”, afirmou Anthão Filho.

Novo estatuto

Segundo Anthão Filho, a presidência deve ser ocupada somente por sócio fundador do clube ou por quem foi presidente. Contudo, o estatuto garante direito a voto os associados fundadores, os associados remidos e associados patrimoniais com seis meses de presença no quadro de sócios.

“A mudança no estatuto ocorreu em julho de 2024 e por isso a eleição de janeiro não pode ser validada. A ata da eleição de janeiro também não foi registrada como determina a lei”, explicou Anthãozinho.

