Feteac promove mais uma edição da Copa Acre no Sesc

A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) promove neste fim de semana, no ginásio do Sesc, a Copa Acre, última competição da temporada de 2025. Mais de 250 atletas estão confirmados nas disputas.

“Vamos fechar a temporada com a realização da Copa Acre e estamos com todos os detalhes definidos. Os principais atletas acreanos estão confirmados”, afirmou o presidente da Feteac, Tiago Marques.

Presidente da CBTKD

O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), Rivanaldo Freitas, estará em Rio Branco para prestigiar o fechamento da temporada.

“O presidente Rivanaldo é um dos nossos principais apoiadores e isso é muito importante para o Acre. O esporte vem evoluindo no Estado e ganhando cada vez mais praticantes”, declarou Tiago Marques.

Pesagem na sexta

A pesagem oficial dos atletas será realizada na sexta, 28, a partir das 18 horas, no Sesc. A Copa começa no sábado, 29, às 8 horas, nas categorias Mirim, Infantil e PCDs.

“Teremos seis categorias e por isso dividimos em dois dias de disputas. Vamos fechar a Copa no domingo (30) com o Cadete, Juvenil, Adulto e Masters”, explicou o presidente.

