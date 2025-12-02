Festival Vozes na Rede realiza segunda semifinal no Alto Acre e reúne talentos da rede pública

A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo

O Festival Estudantil de Música Vozes na Rede segue movimentando o Acre. No último fim de semana, a Regional Alto Acre recebeu a segunda semifinal do concurso, transformando o Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, em um grande palco de celebração musical dos estudantes da rede pública.

A etapa reuniu representantes das regionais de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia, que apresentaram interpretações autorais e releituras, demonstrando maturidade artística e entusiasmo. A semifinal reforça a proposta do festival: valorizar a música como caminho de expressão juvenil e fortalecer o vínculo pedagógico por meio da arte.

“O Festival é uma das ações mais bonitas que realizamos ao longo do ano, porque revela o potencial artístico dos nossos estudantes e fortalece o sentimento de pertencimento à escola. Essa etapa do Alto Acre mostrou, mais uma vez, que a juventude da nossa rede pública tem talento, sensibilidade e coragem para subir ao palco e encantar o público”, disse Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.

Depois de uma noite marcada por grandes apresentações, foram definidos os estudantes que representarão o Alto Acre na grande final estadual do Vozes na Rede.

Classificados para a Final Estadual – Regional Alto Acre

Brasileia

Vitória Raquel Valdimiro Barros – Escola KJK

Epitaciolândia

Elisa Cristina Malaquias dos Santos – Escola Belo Porvir

Xapuri

Antonio Fellipe Ferreira da Silva – Escola Divina Providência

Assis Brasil

Wanne Hillary Pereira Novais – Escola Íris Célia Cabanelas Zannini

As próximas etapas seguem ao longo da semana nas demais regionais, até a definição de todos os finalistas da edição 2025 do festival.

Relacionado

Comentários