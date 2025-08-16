Brasil
Festival do Açaí 2025 de Feijó impulsiona a economia local
Sebrae apoia iniciativa e ressalta a importância do produto
De 14 a 17 de agosto, o município de Feijó celebra um dos eventos mais aguardados da região: o tradicional Festival do Açaí, que retorna para mais uma edição em 2025. Realizada pela prefeitura de Feijó e pelo Governo do Acre, com o apoio do Sebrae, a feira é responsável por valorizar e promover os produtos, o turismo e a cultura local, e, em especial, o Açaí de Feijó.
Realizando ações voltadas ao fortalecimento dos negócios locais e à promoção do empreendedorismo regional, o Sebrae mais uma vez marca presença no evento. Para Francimir França, analista do Escritório Regional Tarauacá-Envira Juruá do Sebrae, o trabalho da instituição busca potencializar as vendas e ampliar as oportunidades de negócios para empreendedores locais, especialmente aqueles ligados à cadeia produtiva do açaí e à economia criativa local.
“O Sebrae tem um papel essencial na realização da Feira do Festival do Açaí, pois atua como catalisador do desenvolvimento local. Nosso trabalho vai além do apoio logístico — estamos aqui para fortalecer a cadeia produtiva do açaí, promover a inclusão produtiva e valorizar a cultura regional”, comenta França.
A expectativa é de uma movimentação financeira de 12 milhões de reais, com uma programação marcada por exposições de produtos, artesanato e gastronomia características da região, presença de atrações nacionais, concurso Garota Açaí 2025 e apresentações culturais.
Açaí com selo de indicação Geográfica
O Sebrae contribui para a conquista do Selo de Indicação Geográfica do Açaí de Feijó, emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em setembro de 2023. A instituição apoiou desde os primeiros estudos técnicos até a organização dos produtores, articulando parcerias, capacitando a cadeia produtiva e orientando a criação de padrões de qualidade e rastreabilidade. Com esse trabalho, foi possível comprovar as características únicas do produto, valorizar o saber tradicional e abrir novas oportunidades de mercado para a economia local.
Governo do Acre tenta afastar conselheira do TCE de análise da relatoria das contas estaduais
Executivo alega falta de imparcialidade de Naluh Gouveia e pede seu afastamento de processos estaduais; decisão sobre o caso será tomada em plenário
O governo do Acre entrou com dois pedidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para afastar a conselheira Naluh Gouveia da análise de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do governador Gladson Cameli (PP).
O governo justifica o pedido afirmando que a conselheira não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre por meio de decisão liminar, depois derrubada pela Justiça. Segundo a gestão estadual, há risco de reprovação antecipada das contas, sem análise técnica aprofundada.
O que está em jogo:
- Naluh Gouveia foi designada como relatora das contas do governo em 2024 por rodízio entre conselheiros
- O Palácio Rio Branco alega que ela não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre via liminar (posteriormente derrubada)
- Há temor no governo de que as contas sejam reprovadas sem análise técnica aprofundada
Argumentos do governo:
A gestão estadual afirma que a conselheira teria “pré-julgamento” contra o Executivo
Cita como justificativa a decisão sobre o rodeio, que consideram um indício de parcialidade
Próximos passos:
- O caso está sob análise da presidência do TCE e deve ser levado ao plenário
- Enquanto não há decisão, o impasse permanece e pode acabar judicializado
- Se o pedido for negado, Naluh Gouveia seguirá como relatora das contas
A relação entre o governo Cameli e o TCE tem sido tensa em diversos fronts. O possível afastamento da conselheira pode acirrar os ânimos no controle externo das contas públicas no estado. A assessoria do TCE informou que aguarda a análise do plenário antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.
Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país
Projeto de Lei 3420/23 avança e permite que estudantes atuem em quartéis; texto segue para CCJ
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.
De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.
PL 3420/23, que abre portas para:
- Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF
- Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional
- Validação das horas como créditos acadêmicos
Ampliação nacional
O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:
- Oferecer experiência prática em atendimentos reais
- Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros
- Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde
O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:
- Vai ao Plenário da Câmara
- Depois para votação no Senado
- Só então segue para sanção presidencial
Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.
📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.
Ex-prefeita de Tarauacá vai a julgamento por suposto superfaturamento em compra de terreno para cemitério
MPAC aponta pagamento 126% acima do valor de mercado em transação de R$ 400 mil; audiência está marcada para terça-feira (19)
A juíza Stephanie Winck Ribeiro de Moura, da Vara Cível de Tarauacá, marcou para terça-feira (19) a audiência de instrução e julgamento da ação de improbidade administrativa contra a ex-prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes. A magistrada rejeitou todas as preliminares da defesa, incluindo pedido de julgamento antecipado do mérito.
Irregularidades na compra do terreno
O caso (Processo nº 0800025-94.2024.8.01.0014) investiga a aquisição de 20 hectares para construção de cemitério municipal em 2022, com denúncias graves:
Superfaturamento de 126%: Prefeitura pagou R$ 400 mil por área avaliada em R$ 8.845/hectare(laudo técnico)
Transação suspeita: Antigo proprietário vendeu o mesmo terreno meses antes por R$ 260 mil para pessoa ligada à administração municipal
Inadequação do local: Laudo do IMAC atestou que a área é alagadiça, resultando em embargo da obra e multa de R$ 100 mil ao município
MPAC acusa dolo da ex-gestora
O Ministério Público sustenta que a ex-prefeita agiu com intenção de causar dano ao erário, caracterizando violação à Lei de Improbidade Administrativa (art. 10, V, Lei 8.429/92). A defesa tentou, sem sucesso, alegar inépcia da petição inicial.
Próximos passos:
A audiência desta terça-feira deverá ouvir testemunhas e analisar provas documentais. Se condenada, a ex-gestora pode sofrer penalidades como:
Multa civil
Suspensão de direitos políticos
Proibição de contratar com o poder público
O caso expõe os desafios da fiscalização de gastos públicos em municípios acreanos e reacende o debate sobre mecanismos de controle em licitações.
