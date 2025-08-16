Festival do Açaí 2025 de Feijó impulsiona a economia local

Sebrae apoia iniciativa e ressalta a importância do produto

De 14 a 17 de agosto, o município de Feijó celebra um dos eventos mais aguardados da região: o tradicional Festival do Açaí, que retorna para mais uma edição em 2025. Realizada pela prefeitura de Feijó e pelo Governo do Acre, com o apoio do Sebrae, a feira é responsável por valorizar e promover os produtos, o turismo e a cultura local, e, em especial, o Açaí de Feijó.

Realizando ações voltadas ao fortalecimento dos negócios locais e à promoção do empreendedorismo regional, o Sebrae mais uma vez marca presença no evento. Para Francimir França, analista do Escritório Regional Tarauacá-Envira Juruá do Sebrae, o trabalho da instituição busca potencializar as vendas e ampliar as oportunidades de negócios para empreendedores locais, especialmente aqueles ligados à cadeia produtiva do açaí e à economia criativa local.

“O Sebrae tem um papel essencial na realização da Feira do Festival do Açaí, pois atua como catalisador do desenvolvimento local. Nosso trabalho vai além do apoio logístico — estamos aqui para fortalecer a cadeia produtiva do açaí, promover a inclusão produtiva e valorizar a cultura regional”, comenta França.

A expectativa é de uma movimentação financeira de 12 milhões de reais, com uma programação marcada por exposições de produtos, artesanato e gastronomia características da região, presença de atrações nacionais, concurso Garota Açaí 2025 e apresentações culturais.

Açaí com selo de indicação Geográfica

O Sebrae contribui para a conquista do Selo de Indicação Geográfica do Açaí de Feijó, emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em setembro de 2023. A instituição apoiou desde os primeiros estudos técnicos até a organização dos produtores, articulando parcerias, capacitando a cadeia produtiva e orientando a criação de padrões de qualidade e rastreabilidade. Com esse trabalho, foi possível comprovar as características únicas do produto, valorizar o saber tradicional e abrir novas oportunidades de mercado para a economia local.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários