Festa do Trabalhador reúne atrações locais e Chiclete com Banana em Rio Branco nesta quarta-feira

Durante o mês de maio, serão realizadas palestras, oficinas e ações itinerantes em diversas cidades do Acre.

O Sebrae está com uma programação especial para os microempreendedores individuais durante o mês de maio. Tradicionalmente realizada em uma única semana, a campanha “Semana do MEI” será estendida para todo o mês, com o objetivo de ampliar o alcance das ações e oferecer mais oportunidades para que empreendedores que queiram formalizar seus negócios e principalmente para aqueles já tem um MEI e queira aprimorar seus conhecimentos para alavancar mais ainda sua empresa.

Para os MEIs já formalizados, a programação oferece uma excelente oportunidade de aprimorar a gestão de seus negócios e obter novos conhecimentos. As atividades incluem palestras, oficinas e orientações individuais, abordando temas cruciais como gestão, controle financeiro, orientação ao crédito, atendimento ao cliente, vendas e marketing e serão realizadas em diversas cidades do Acre, com uma agenda variada. Toda a programação e inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br podendo também ser acompanhado pelas redes sociais do Sebrae @sebraenoacre.

Segundo a gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Acre, Claudia Baima, enfatiza a importância de os microempreendedores individuais buscarem o Sebrae para obter maior conhecimento sobre a gestão de seus negócios. “O Sebrae oferece uma gama de serviços e orientações que são essenciais para a boa gestão do negócio. Desde o controle financeiro até estratégias de marketing para maior divulgação do empreendimento, sendo o Sebrae um apoiador fundamental nesta jornada que muitas vezes o empresário faz de forma solitária, tendo uma instituição robusta que o auxilie”, afirmou

Além disso, aos empreendedores que desejam ter seu próprio negócio a formalização como MEI é uma porta de entrada importante para quem deseja empreender com segurança e ter acesso a direitos e benefícios. “Quando o empreendedor se formaliza como MEI, ele passa a ter uma série de vantagens, como emissão de nota fiscal, aposentadoria, auxílio-doença e maternidade, além da possibilidade de contratar crédito com condições mais favoráveis. O objetivo dessa campanha é mostrar que a formalização é simples, acessível e pode transformar o futuro do negócio”, destacou Baima.

A expectativa do Sebrae é alcançar centenas de empreendedores ao longo do mês, promovendo o fortalecimento do ambiente de negócios local e incentivando a cultura empreendedora no estado. Para aqueles que ainda não têm um empreendimento formalizado, essa é uma excelente oportunidade de buscar mais informações sobre o que o Sebrae pode oferecer para apoiar na formalização do MEI.

Quem pode ser MEI?

Podem se tornar MEI as pessoas que trabalham por conta própria em atividades permitidas pela categoria com faturamento de até R$ 81 mil por ano e que não possuam participação em outra empresa como sócio ou titular.

A lista com a atividades permitidas está disponível no Portal do Empreendedor www.gov.br/empresas-e- negocios/pt-br/empreendedor. O processo de formalização é gratuito, simples e pode ser feito por meio do mesmo site.

Em caso de dúvidas ou se o empreendedor (a) quiser obter mais informações, a equipe do Sebrae está disponível com atendimento 24 horas por ligação ou Whats App pelo 0800 570 0800. Mais informações sobre a formalização como MEI podem ser obtidas no sitesebrae.com.br/acre.

