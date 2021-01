Por Raimari Cardoso

Uma equipe da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) composta pela coordenadora de projetos Micaelle Maia e pela arquiteta Thaís Paz esteve em Brasiléia nesta quarta-feira, 20, para fazer ajustes em um projeto de urbanização do município, que será encaminhado ao Ministério do Turismo.

O projeto, segundo a prefeita Fernanda Hassem, prevê três etapas que consistem na urbanização da rotatória de entrada da cidade, para quem vem de Assis Brasil, até o residencial Jatobá, com pavimentação, iluminação e paisagismo.

Do residencial Jatobá até o Hospital Regional, será construído um passeio público, com pavimentação, bancos e luminárias. O projeto prevê ainda uma pista de caminhada e uma ciclovia, com iluminação e paisagismo, na BR-317, sentido a Assis Brasil, até o km 4, nas proximidades do santuário de São Francisco de Assis.

Fernanda Hassem informou que a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) é parceira do município na viabilização dos recursos para o projeto.

“Estamos bastante otimistas com esse projeto. A previsão é que as obras iniciem ainda esse ano de 2021”, disse a prefeita em sua página do Facebook.

